¿Cómo reaccionaría Don Quijote de la Mancha, el mítico héroe de la obra cumbre del escritor Miguel de Cervantes Saavedra, si resucitara en el 2023? ¿Cómo enfrentaría a la sociedad actual? ¿Con qué gigantes pelearía esta vez?

Estas fueron algunas de las preguntas que se hizo en un momento dado el escritor y profesor puertorriqueño, radicado en la Florida, Gabriel Villegas, quien tenía -y aún tiene- la intención de motivar a sus estudiantes a leer literatura en español y la disfruten.

Fue así como comenzó a entretejer la historia de su más reciente obra de teatro “Don Quijote vs Bad Bunny”, que “cumple con todos los estándares académicos que se requieren en mi distrito escolar respecto a comparación del idioma y la cultura”, explica el escritor, nacido y criado en Bayamón, quien admite que se trata de un título “un poco polémico”, pero que tiene la intención de provocar interés entre los estudiantes para que se acerquen a esta emblemática obra del siglo de oro de la literatura española (siglos XVI y XVII)

El también profesor de español en el área de Orlando comenta entusiasmado que Don Quijote es un clásico de la literatura que le gusta mucho, aunque entiende que es una lectura complicada para estudiantes que no dominan bien el español. “Pero como soy escritor, me tomé la iniciativa de escribir una obra con un giro más urbano”, explica Villegas, quien estudió Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico y luego hizo una maestría en la Universidad Central de la Florida, con especialidad en teatro del Siglo de Oro

“Con el tiempo me di cuenta de que a pesar de los muchos hispanos que viven aquí en Orlando hay muy poca oferta teatral en español, son muy dispersas y solo hacen una que otra obra al año”, explica Villegas de 42 años, quien fundó en 2017 la compañía Teatro for the Soul. Pero no fue hasta 2020 cuando se trasladó a Miami y comenzó a hacer microteatro, un formato teatral de obras cortas (de unos 15 minutos) sobre un mismo tema, representadas en espacios pequeños.

Gabriel Villegas, profesor y dramaturgo puertorriqueño, autor de la obra de teatro Don Quijote vs Bad Bunny. (Suministrada)

Precisamente, cuenta que en la “Ciudad del Sol”, estrenó otra de sus obras, ‘Me casé por papeles’, que fue “un éxito bien chévere” y estuvo en cartelera dos temporadas. Pero, por razones familiares, regresó a Orlando y, recientemente, la presentó en el Osceola Performing Arts Center, un teatro que, según dice, quiere impactar a la comunidad hispana. De hecho, es en ese recinto donde muchos artistas puertorriqueños llevan sus obras teatrales desde la isla. Sin embargo, explica que, como profesor de español, ha notado que sus estudiantes no se interesan mucho por la cultura o por aprender español.

“Mis hijos son puertorriqueños, pero tampoco les interesa el idioma y fue cuando pensé ‘qué puedo hacer para, por ejemplo, que un estudiante que está aprendiendo español se interese por Don Quijote’ que, para mí es un libro clásico súper chévere. Y como soy escritor tomé la iniciativa de darle un ‘tweak’ urbano a una obra como el Quijote”, explica Villegas sobre el origen de la obra.

Y es que, al parecer, Don Quijote descubrió el último manuscrito de Cide Hamete Benengeli (un supuesto historiador musulmán que aparece en la novela Don Quijote de la Mancha) y se teletransporta al año 2023, donde tiene la oportunidad de armarse caballero, pero esta vez dentro de una sociedad totalmente cambiada, que habla “spanglish” y escucha una música que no entiende y que lo indigna. Es cuando recluta a un Sancho Panza y a una Dulcinea muy fuera de lo normal, quienes lo acompañarán en una aventura en la que desafiará en duelo a quien considera es el responsable del caos actual, Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny.

Logo de Teatro for the Soul, fundada por el escritor puertorriqueño Gabriel Villegas. (Suministrada)

“Es una obra de teatro educativa que tiene ese título polémico. Don Quijote es una de las figuras más importante de la literatura en español. Bad Bunny, te guste o no, también es una figura importante de la música en 2023. (En la obra) se presenta cómo esos dos extremos convergen en una historia. Yo me he comunicado con los maestros de las escuelas y ellos están maravillados con la idea de que vamos a presentar algo que va a llamar la atención de los estudiantes. Inclusive ya tenemos varias funciones vendidas”, explica el escritor, quien dice que la comunidad académica entiende su idea, pero la “no académica me ha crucificado en las redes sociales”.

“Dicen que es un sacrilegio, que cómo puedo comparar a Quijote con Bad Bunny, aunque yo no lo estoy comparando, pero sabes como es la gente… Voy a ser sincero, la obra está brutal y es súper cómica”, detalla Villegas, quien espera hacer una gira por ciudades de Estados Unidos con altas concetraciones de hispanos y, eventualmente, traer la obra a Puerto Rico.

El dramaturgo también resalta que obtuvieron a una subvención económica de United Arts Grants -una organización que promueve la diversidad y las artes en Orlando- que, al enterarse de que había una compañía que estaba produciendo obras en español para la comunidad, primero le dieron una aportación de $5,000 y otro de $3,000 que les ha ayudado a “poquito a poquito ir promocionando la cultura y el español”.

En ese sentido afirma que quiere ir creando un movimiento cultural para los hispanos en Orlando. Pero también quiere dar a conocer sus obras en la isla, aunque aún no tiene formas de conectar con un teatro en la isla o un productor que se interese en presentarla aquí. “Me comuniqué con el teatro Braulio Castillo, pero soy un simple profesor aquí en Orlando y no conozco a nadie allá, pero sigo tratando”, agrega Villegas esperanzado, tras describirse como una persona que le tiene mucho respeto a la cultura. Por eso, dice quen fundó la compañía Teatro for the Soul, un juego de palabras en inglés y español, Teatro para el alma, como una forma de también presentar el “spanglish” del diario vivir de los hispanos en Estados Unidos.

Por lo pronto, la obra Don Quijote vs Bad Bunny ya tiene unas 15 funciones en diversos teatros en el área de Orlando y Kissimmee. Y espera lograr traerla a su país natal. “Las obras que escribo son únicas y siempre con la meta de ayudar a la sociedad. Nosotros no somos ni chabacanos ni vulgares. Nuestro estilo es más de ayuda al inmigrante, de mejorar su calidad de vida y de darles una oportunidad de entretenimiento”, propone Villegas quien está terminando un doctorado en la Universidad Central de la Florida en educación y su investigación gira en torno a “cómo utilizar el teatro para educar a la comunidad”.

Ficha técnica

Don Quijote vs Bad Bunny

Dirección: Jheison Camilo Bedoya Muñoz

Con la actuación de: Wilderman Garcia Buitrago como Don Quijote; Hillary Bocaranda como Dulcinea; Ernesto Bedoya como Sancho Panza