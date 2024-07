Unidos por el amor y el arte

“Al otro día me trajo la silueta de un caballito en una madera de cedro y me la llevé para mi casa. A los tres días terminé el caballito y se lo llevé y cuando él lo vio, pensaba que lo estaba cogiendo de bobo y creía que yo sabía hacer esto. Pero era la primera vez que yo cogía una cuchilla y un pedazo de madera”, relató el artesano de 66 años.

“Luego me llevó tres cantitos de palo para que hiciera unos reyes y me dio una explicación por encimita de cómo hacerlo. Entonces, me llevé los tres cantitos de palo y como a la semana terminé los tres reyes magos. Me dijo que los llevara a Fomento o al Instituto de Cultura con dos o tres piezas más para que me evaluaran y me dieran la licencia de artesano”, agregó.