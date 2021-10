La muerte del destacado librero Norberto González no solo consternó al mundo literario nacional, sino también a cientos de usuarios de El Nuevo Día que a través de mensajes en las redes sociales comparten anécdotas y destacan el legado del editor.

El rostro de González primero se dio a conocer desde el corazón de Río Piedras a pasos del primer centro docente del país la Universidad de Puerto Rico (UPR) con su Librería Norberto González. Luego se dio a conocer con Casa Norberto en Plaza las Américas, expandiendo así su alcance a más amantes de las letras. Es por ello que cientos de personas recuerdan su legado en nuestra cultura puertorriqueña.

Sobre 800 comentarios se registraron en la nota principal de su muerte en el día de ayer según se destacó en las cuentas de Facebook e Instagram de El Nuevo Día. La mayoría de los usuarios compartieron su experiencia como universitarios y visitando la famosa librería en la que González siempre te recibía con una sonrisa.

Los mensajes en las redes sociales describen a González en general como un hombre noble, servicial, humilde, conocedor, excelente ser humano y atento.

A continuación algunos de los mensajes y anécdotas de los usuarios de El Nuevo Día al recordar a González.

Natalie Rosario

“Lo recuerdo como una persona súper dada. Siempre pendiente a ayudar y compartir de lo que tenía. Humilde y super maravilloso como persona. Aprendí muchísimo de él y por eso le debo mucho”.

Lynette González

“Te voy extrañar Norberto, fuiste por los pasados 29 años la librería donde compraba los libros de mis hijos tu don de gente buena, generoso, amable, siempre con una sonrisa era un gusto hablar con él. Puerto Rico pierde un gran ser humano. Dios te bendiga”.

Maldonado Glori

“De los q estudiamos en la iupi, ¿quién no pasó por esa librería? Lo recuerdo en Río Piedras y también cuando personalmente le entregaba cajas de libros para su librería. Siempre fue muy atento y cordial. Una vida rodeado de libros; fue feliz. En Paz, absoluta Paz”.

Usuario en Instagram

“Tuve el privilegio de interactuar con él en diferentes momentos que fui a buscar libros en Río Piedras y en Plaza Las Américas. Pese a que tenía un grupo de empleados en sus tiendas, me atendió servicialmente en diferentes momentos de manera muy eficiente, con tacto y profesionalismo. Muy sencillo, no te imaginabas que él era el dueño de los establecimientos. Que en paz descanses Norberto, gracias por tus atenciones”.

Otra usuaria en el red destacó: “Mis libros y estudios en parte son gracias a él. Compraba mis libros ahí. Si no llegaba a ser por él qué sería de mí en la escuela”.

Usuaria en Instagram

“Yo le decía que él era un libro ambulante, siempre me resolvió cuando buscaba un libro para mis hijas. Era una persona que te escuchaba y rápido te decía ‘ese es este libro’ Qué pena saber que ya no está. Que descanse en paz”.

José Agustin Hernández

“Con su labor hizo PATRIA. QEPD”.

Gladys Cruz

“Excelente ser humano, humilde, le dio la oportunidad en dos ocasiones a mi esposo de exponer su trabajo en su librería. Siempre aportando a la literatura. RIP”.

Yolanda García

“Un ser humano muy humilde y todo un caballero. En una ocasión visité su librería en Río Piedras buscando un libro que no se conseguía en ese momento en ningún lado. Lo necesitaba urgente y estaba desesperada, el tampoco lo tenía disponible, pero se comprometió conmigo a conseguirlo y efectivamente así fue. Luego de algún tiempo lo encontré en otro lugar y me reconoció y me trató con un cariño muy especial”.

Ángel M. Figueroa

“Gran compañero de trabajo de mi papá en la Librería Cultural Puertorriqueña. Lo conocí y aprendí manejar a temprana edad el despachar lista de libros de los colegios a los clientes”.

Magaly J. Español Rodríguez

“También tenía otra familia extendida conformada por todos los padres y madres que cada año acudimos a su librería, ya sea para vender los libros usados o comprar nuevos. Creo que fue parte de los logros de muchos de nuestros hijos. Descansa en paz Norberto González”.

Sonia N. Mendez

“Waoooo Río Piedras y todos los Universitarios especialmente los de mi Alma Mater IUPI estamos de luto. Mis libros los compré con el y los de mi hijo también. Gracias, gracias, gracias por su servicio a la comunidad universitaria! Waooo hace un par o tres de semanas estuve por la librería y él me atendió”.