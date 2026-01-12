Xavier Reyes lleva su puertorriqueñidad a Broadway

El actor Xavier Reyes es uno de los artistas puertorriqueños que se destacan en la meca teatral en Nueva York.

En el 2010, decidió mudarse a la Gran Manzana en busca de su sueño, y hoy, puede dar fe de haberlo logrado por su dedicación y perseverancia.

Este nuevo año comenzará con el libreto en mano del clásico “Cats: The Jellicle Ball” que sube a escena el próximo 18 de marzo en el Teatro Broadhurst. Reyes participó con la versión de este musical en el 2024 en Off Broadway.

Esta nueva versión de Cats comenzó post la pandemia de COVID-19 con una idea sin muchas pretensiones puesto que apenas se abrían nuevamente los teatros y se desconocía cómo sería la respuesta del público, contó el joven actor en entrevista con este medio. Para la sorpresa de todos en el musical, el respaldo y la aceptación de la audiencia fue “maravillosa y la gente la acogió hasta irse sold out”.

“En Off Broadway fue un éxito total y la acogida fue impresionante. No hicimos más porque es por temporada y ahora se anunció que va para Broadway. Así que estamos ansiosos y entusiastas con este musical. De verdad que estoy muy feliz y más que soy el único puertorriqueño. Ojalá y hubieran más boricuas en la producción”, mencionó el actor que estuvo de vacaciones en Puerto Rico porque prefiere pasar las mejores Navidades en su patria.

Reyes visita Puerto Rico cada tres meses. Lo hace por su familia y por el deseo de cultivar su puertorriqueñidad con el calor de su gente.

Ya en Nueva York entró de lleno a los ensayos de la producción teatral.

Partiendo desde la pieza original de CATS de Andrew Lloyd Webber donde la historia era narrada por gatos, en esta versión los personajes son humanos con características felinas que recrean la época de los años 80.

“Este documental recrea los años 80 tardíos con el discrimen a los negros, y al ellos sentirse marginados iniciaron las competencias de Underground, que inspiraron a Studio 54 que hasta Madonna fue a ver y se inspiró para sus videos. Antes Cats eran gatos cantando, bailando y recitando poemas y para mucha gente no tenía mucho sentido. Ahora no es un gato cantando una canción es un personaje humano. Los personajes son los que típicamente han marginado con el tiempo. Por fin la gente dice que el show hace sentido” explicó.

Precisamente el papel que encarnará el actor en la producción Cats, es la de un inmigrante de Puerto Rico que llega a la ciudad.

“Lo bueno de este proyecto es que los productores me dijeron: ‘Lo que queremos es que al personaje le traigas tu puertorriqueñidad’. Es un personaje que se va de Puerto Rico porque no encaja en su patria a nivel profesional, porque tiene aspiraciones artísticas, y se va a Nueva a York. Es un figura de autoridad porque recoge a jóvenes que han botado de sus casas y los ayuda a buscar trabajo. Estar en Puerto Rico y venir con frecuencia alimenta ese orgullo boricua que representamos con orgullo todos los actores y actrices que estamos en Nueva York” detalló el actor que en isla fue parte de la producción “In the Heights” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Reyes vislumbra el 2026 con una extensa temporada en Cats, ya que contemplarían llevar la pieza de gira. La expectativa es que pueda contar con una gran acogida como la tuvieron en Off Broadway. Entretanto, seguirá realizando audiciones para programas televisivos y producciones en Broadway, que pueda combinar con la agenda teatral y obras en Puerto Rico.

El actor Xavier Reyes con parte del elenco de Cats. (Suministrada)