Desde que era pequeña, Yamaris Latorre soñaba con tener su propio espacio y ser locutora de radio. Sin embargo, su talento la llevó a brillar en la televisión y el teatro, trabajando también con un papel más de apoyo en varios programas de entretenimiento en la radio por muchos años. Varias décadas después de jugar a ser locutora en la sala de su casa, esta talentosa puertorriqueña se ha consolidado como locutora oficial de la emisora Magic 97.3 FM en el turno de las 10:00 a.m. a las 3:00 p.m.

A pesar de que todo anda muy bien encaminado en la vida profesional de Latorre, las cosas no eran tan claras hace unos meses atrás. Esto se debe a que en febrero de 2020 tomó la difícil decisión de renunciar al programa “La Perrera”, de SalSoul, luego 11 años. Claro está, la artista no contaba con que un mes después comenzaría la pandemia provocada por el COVID-19. “Cuando renuncié a SalSoul tenía un plan bien claro con mi carrera profesional, que incluye mi compañía de teatro Plexo Inc. Tenía como 20 planes pero, inmediatamente después de renunciar llegó la pandemia, que a todo a todo el universo no cambió los planes”, mencionó Latorre mientras reía. “Así que comencé a hacer ciertos trabajos para Joshua Arzuaga, presidente y programador de Magic, ya que ellos también tienen una emisora online, que se llama oceanosradio.com”.

Luego de varios meses, Arzuaga le hizo el ofrecimiento oficial del puesto de locutora, algo que la tomó por sorpresa. De hecho, Latorre pensó inicialmente que la querían contratar para estar en el programa de las mañanas. Una vez le explicaron que estaría al aire sola, Latorre no lo pensó dos veces. “Cuando me ofrecieron el trabajo, abrí los ojos y dije: ‘ok, llegó el momento. Ya no tengo que esperar un podcast para expresarme’”, narró la artista natural de Bayamón. “Hasta el momento estoy aprovechando el tiempo para afinar mi voz, y no me refiero específicamente a mi voz literal, sino a la voz interna que me ayuda a decir y compartir mis ideas. Espero poder seguir desarrollándome, fortaleciendo mi carácter, mi personalidad y poderla seguir llevando al aire”

Para Latorre, este rol como locutora fija en una emisora de radio es un ejemplo más de los grandes pasos que ha dado la mujer en esta profesión que ha sido dominada históricamente por los hombres. “Es bien interesante porque la participación de la mujer ha ido evolucionando con el tiempo aquí en Puerto Rico, logrando tener una participación en la radio desde hace muchos años”, comentó la productora teatral. “En el caso de Magic, tenemos locutoras como Denisse Torres a Zamaris Rodríguez, que tienen muchos años en la emisora, por lo que hemos visto, en la industria general, cómo se ha ido pasando la página de que las mujeres sean las que acompañan en los programas de radio, a ser las que proponen, las que tiene sus propias ideas, las que tienen su propia voz dentro de los espacios, ya sean solas o acompañadas”.

Un detalle muy interesante dentro de su nuevo rol, es que opera la consola de radio durante su segmento, desde donde controlan el volumen de las voces, los efectos especiales y la música, por lo que la veterana actriz tuvo que someterse a un entrenamiento para sentirse segura una vez comenzara a trabajar. “Cogí un adiestramiento allí mismo en la estación. En Magic hay unos locutores excelentes, como el compañero Francisco Javier y Denisse Torres, entre otros, que me han ayudado muchísimo, al igual que los ingenieros de sonido y productores”, explicó Latorre. “Toda esta experiencia ha sido bien gratificante, porque siempre que uno le añade a nuestro ser algún conocimiento, es algo bien positivo”.

Algo que también es nuevo para Latorre, quien ha trabajado en emisoras como WIPR Radio, Sistema 102, Radio Oro y SalSoul, es el hecho de que también es la productora de su espacio Magic, por lo que tiene que lidiar también con elementos como la creación de un guion radiofónico, así como la coordinación de todo el trabajo antes, durante y después del programa. “Aunque siempre he tenido la oportunidad de dar sugerencias en todos los programas en los que he participado y llevar ideas, entre otros detalles, esta es la primera vez que yo produzco el espacio, así que, aunque está basado en el formato de Magic, tengo la libertad para traer los temas y el contenido que quiero, algo que verdaderamente resulta más interesante para mí”, añadió la madre de un niño.

Algo que también le gusta muchísimo de su trabajo es la interacción que puede tener con el púbico tanto al aire, como en las redes sociales. “Lo bueno que tiene es que los oyentes de Magic son fieles a la estación y tenemos la oportunidad de llevar siempre una buena vibra, con mensajes constructivos. Esta vibra es bien chévere y es una extensión de lo que es el equipo aquí en la emisora”, manifestó Latorre, quien lleva cerca de dos décadas trabajando en la radio. “Somos como una familia y se hace extensivo el público, quienes también forman parte de nosotros. Tengo muy buena interacción con el público y eso ayuda a que la esté pasando tan bien”.

Autora de cuentos y obras de teatro

Desde hace unos años, Latorre también se ha centrado en completar una maestría en Literatura la cual está estudiando en el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe en San Juan. Actualmente, solamente le falta escribir la tesina, algo que espera terminar este año.

De hecho, el año pasado Latorre escribió unas historias cortas para niños, las cuales le sirvieron para canalizar la inesperada muerte de su hermano. Sin embargo, luego de eso, ha tenido más pérdidas de familiares muy cercanos, lo cual ha llevado a que posponga otros planes que tenía en agenda. “Desgraciadamente yo he sido de las personas que la pandemia ha tocado con muchas pérdidas. Perdí a mi papá, a mi hermano, a mi tío y a mi tía recientemente. Con tanto asunto familiar no he podido trabajar con unas historias que tenía en el tintero, así que, si espero vencer los miedos y compartir las historias muy pronto”, mencionó Latorre. “Respeto muchísimo el trabajo del escritor y ahora, luego de estudiar para la maestría, me siento más preparada y me siento más en confianza para poder compartir mis escritos, independientemente si le guste a la gente o no”.

Por otro lado, la productora también está trabajando en la creación de un guion de una obra de teatro, así como una novela de ficción, la cual todavía “está en pañales”, según reveló Latorre. “Está pasando mucho en vida, pero voy suavecito, porque es mi área menos experimentada y quisiera hacerlo bien, pero no hay otra forma de hacerlo que no sea zumbándose. Así que espero ya pronto mostrar los trabajos”, añádió.

Actualmente, Latorre también se prepara para formar parte de la obra de teatro “El cuerpo perfecto”, de Eve Ensler (“Los monólogos de la vagina”, y producido por Madeline Ortiz y la Corporación Teatro Latino, la cual estrenará el 11 de marzo, como parte del Festival Teatro de la Mujer en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Según la actriz, esta es una obra de empoderamiento a la mujer y estará acompañada en tarima por Ortiz y por Melissa Rodríguez.

Recuerdos de Dean Zayas

Al igual que cientos de estudiantes universitarios y actores y actrices de teatro en la isla, la figura del fenecido recientemente Dean Zayas fue central en la formación profesional de Latorre. “La clase de artística está de luto y yo en lo personal te puedo decir que prácticamente, lejos de decirle gracias, no he podido ni siquiera escribir en las redes porque para mí Dean fue uno de mis más grandes mentores y una figura muy importante en mi carrera”, expresó Latorre quien estudió actuación en la Universidad de Puerto Rico. “Para mí es muy difícil lo que está pasando, porque independientemente de que vivió una vida larga y que a todos nos toca irnos en algún momento, para mí él era eterno y jamás pensé que se iba a ir. Siempre lo voy a llevar conmigo”.

Algo que siempre le estará agradecido a Zayas fue el haber confiado en su talento. “Yo empecé trabajando desde bien jovencita y tuve unos mentores muy buenos como Teófilo Torres, Carlos Miranda y Luz María Rondón, entre otros. Pero cuando yo entré a la universidad, ya estaba participando de la televisión y el teatro, incluyendo en la comedia ‘Con lo que cuenta este país’, explicó Latorre, quien fue dirigida por Zayas en obras de teatro como “La villana de la Sagra”, “Los melindres de Belisa”, “Sueño de una noche de verano”, “La posadera”, “María” y “Marianela”, entre muchas más. “En ese momento era difícil romper con los estereotipos de lo que había estado haciendo, que creyeran en mi seriedad y en lo que yo quería hacer con mi carrera. Dean Zayas fue el que creyó y fue quien estuvo ahí, y me guio de la mano”.