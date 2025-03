“Yo, Próspero: la tempestad del Caribe” une generaciones en el escenario

“Me siento honrada de ser parte de este proyecto y trabajar con las personas que estoy trabajando. Me encanta”, contó Manzano, quien dará vida a Miranda, hija de Próspero. “Con mi personaje se presenta una dualidad constante por lo que es, lo que pudo haber sido y lo que se supone que sea, en esta noche de tormenta se desata una serie de conflictos”.

¿Cómo se sienten de trabajar con esta rica diversidad generacional?

“Me fascina trabajar con ellos. Siento que puedo aprender de lo que cada uno trae. No tan solo de cómo trabajan y se entregan al proceso, sino que me encanta y me conmueve saber que todavía está esa capacidad de curiosidad y asombro. Seguimos descubriendo las posibilidades de la pieza, y esa comunión que se ha alzado entre todos. Hay mucho aprendizaje y eso se puede transmitir al público”, expresó Manzano sobre compartir créditos con veteranos como Denton, García y Arriaga.