La modelo y exreina de belleza puertorriqueña Estefanía Soto Torres alcanzó una nueva meta que la encamina por el mundo de la actuación.

Soto se acaba de graduar de Baron Brown Studios en Santa Mónica, California tras dos años de formación en actuación. A principios del 2023, Soto Torres contó a El Nuevo Día que comenzó a estudiar actuación con el actor Modesto Lacén y luego optó por ingresar a la escuela en California.

La supervisora de desarrollo de Miss Universe Puerto Rico compartió imágenes de su graduación en California con la ilusión de poder desarrollarse en diversos proyectos actorales. Según reveló, la actuación no era en un principio una opción hasta que descubrió una nueva pasión.

“Pensé que si me graduaba de nuevo sería con un título en mediación internacional. Sin embargo, la vida inspiró y yo jugué, así que aquí estoy celebrando dos años de formación en actuación en Baron Brown Studios. Me siento honrada de iniciar este camino en este momento histórico, donde la unidad como artistas es imperativa para la búsqueda de un futuro digno. Estos momentos son una fuente esencial de guía e inspiración para quienes nos sumamos a la comunidad de actores que trabajan”, expresó al exreina de belleza en sus redes sociales.

“Hay esperanza en medio de la incertidumbre. Gracias, querida Anne Dremann por guiarnos a través de este desafiante proceso. Felicidades a todos mis queridos compañeros… ¡Fue un placer trabajar y aprender con ustedes! En especial, gracias a mi familia boricua por su apoyo eterno”, añadió Soto Torres, quien hoy regresa a Puerto Rico tras participar en la graduación.

La Miss Universe Puerto Rico 2020 agradeció además a la actriz puertorriqueña Melissa Marty por su apoyo. Soto Torres formó parte de la segunda temporada de la serie de Fox “Fantasy Island”, protagonizada por su compatriota Roselyn Sánchez. La comunicadora interpretó el personaje de “Camila” y tuvo la oportunidad de compartir la última escena con Sánchez, a quien ve como una inspiración.

“Fue magnífico e interesante tener ese espacio con ella ‘off camera’ para hablar de nuestras vidas y de su proceso. Ella es una figura que me inspira muchísimo, como sabemos, también fue reina de belleza y luego ha logrado muchísimas cosas en la industria de la producción de televisión y cine. Muy contenta de haber coincidido con ella, me trató súper bien, me dio muchísimos consejos, así que agradecida por esa experiencia”, expresó.

Por lo pronto, Soto Torres sigue trabajando con la organización de Miss Universe Puerto Rico en la preparación de las candidatas que este año cuenta con 33 delegadas en el certamen local. Además, es parte de diferentes iniciativas para empoderar a las mujeres.