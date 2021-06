La presentadora Gredmarie Colón se estrenó como la anfitriona del programa “Los Nuevos Influencers”, de WIPR, que inició su segunda temporada el pasado viernes, 11 de junio. Este programa, de una hora de duración, tiene la misión de realzar el talento, así como el trabajo positivo de los jóvenes estudiantes del Departamento de Educación y es parte del proyecto #EnCasaAprendo.

Primordialmente, en “Los Nuevos Influencers” se resaltan a los estudiantes que se han destacado en diferentes ramas como el arte, la música, el civismo, las ciencias, las matemáticas, la literatura, el servicio comunitario, la agricultura y los deportes. Además, se recordarán y resaltarán las gestas y hazañas de algunos ilustres puertorriqueños que han dejado una huella importante en nuestra historia.

De izquierda a derecha, Francisco Zamora, presidente de Astra Estudios; Eric Delgado, presidente de WIPR; y Gredmarie Colón, animadora del programa "Los Nuevos Influencers".

“En WIPR-TV seguimos enfocados en lo que debe ser nuestro norte y lo que dicta la licencia que nos honramos en tener y mantener: el interés público, la conveniencia y las necesidades del pueblo, enfocados en la educación formal e informal“, comentó Eric Delgado, presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. “Al mismo tiempo, le damos la bienvenida a otra figura joven de gran renombre, como lo es Gredmarie Colón quien, sin dudas, se ha ganado el respeto y cariño del pueblo. Así lo reflejan sus redes sociales, a través de las que se ha convertido en una de las más importantes ‘influencers’ del país”.

PUBLICIDAD

Colón, además de ser modelo, ha hecho una carrera en televisión y es una de las “influencers” más destacadas de nuestra isla, contando con casi un millón de seguidores en redes sociales. Además de ser madre, está muy comprometida con la educación y disfruta al máximo el contacto con los estudiantes que entrevista y motiva a seguir sus sueños.

“Me siento privilegiada, honrada y muy agradecida con la oportunidad que me brindan. Es un proyecto educativo y familiar que me llena de mucho entusiasmo. El poder conectar con estudiantes destacados, que serán la gran influencia del futuro de nuestro país, me provoca motivación e inspiración“, expresó Colón. “Por esto, cuentan con todo mi empeño y compromiso para lograr el verdadero propósito del proyecto: instruir de forma divertida y novedosa”.

Colón, igualmente, labora en WAPA TV donde el presidente de la estación, Jorge Hidalgo, estuvo de acuerdo en otorgarle el permiso correspondiente para que tuviera esta nueva oportunidad de crecimiento profesional en el espacio transmitido por la emisora de televisión del pueblo de Puerto Rico.

Por su parte, Francisco Zamora, presidente de Astra Studios, señaló la felicidad que siente de poder formar parte de esta producción. “Para nosotros en Astra Studios es una oportunidad fantastica poder producir un programa para WIPR en colaboración con el Departamento de Educación fortaleciendo y celebrando los nuevos ‘influencers’ inspirados en nuestro proyecto más importante que es Autógrafos. Por esto estamos muy felices y de plácemes”, explicó Zamora.

El primer programa de “Los Nuevos Influencers” se dedicó a cinco jóvenes que se destacan en la literatura. Los jóvenes destacados del Departamento de Educación conversaron con Colón individualmente sobre sus logros y anhelos para el futuro. Además, recibieron recomendaciones de los “Influencers de Hoy”, el artista y escritor Roberto González y la dramaturga, Dra. Anamín Santiago.

PUBLICIDAD

Además de los canales de WIPR, “Los Nuevos Influencers” puede verse también a través de la plataforma www.encasaaprendo.pr, donde se presentan los demás programas de #EnCasaAprendo, incluyendo las clases formales de matemáticas, ciencias, español e inglés correspondientes al refuerzo de verano, así como las actividades relacionadas.