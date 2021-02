Entre varios de los segmentos que se presentaron la noche del sábado, durante el programa de comedia “Saturday Night Live”, estuvo uno que tuvo como protagonistas a Britney Spears. Parodiada por la comediante Chloe Fineman, Spears recibió en el set de su programa “Oops, You Did It Again”, a varias figuras controversiales que han estado en la boca del público norteamericano las pasadas semanas.

“Todos me conocen por mis optimistas vídeos de Instagram”, abrió Fineman el paso de comedia como Spears. La idea del programa era que la gente pudiera disculparse por lo que habían hecho mal.

La comediante Aidy Bryant interpretó al senador republicano de Texas Ted Cruz. Hablaron de la crisis en el estado, donde Cruz fue criticado por abandonar el estado e irse de vacaciones a Cancún. “Lamento profundamente mis acciones durante los últimos días”, dijo Bryant, “principalmente volando con United”.

Por otro lado, Pete Davidson interpretó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien dijo que era “emocionante” que se pudiera comer nuevamente dentro de los restaurantes en Nueva York. Los dos discutieron algunas discrepancias en la notificación de muertes en hogares de ancianos y hospitales en dicho estado.

PUBLICIDAD

En otro momento dado, Cuomo le dice a Cruz, “Soy un hombre, tú eres un payaso”, lo que generó grandes risas del público presente.

Por último, Cecily Strong interpretó a Gina Carano, quien dijo que no estaba en el programa para disculparse. Recientemente Carano fue despedida de la serie “The Madalorian” luego de haber hecho unos comentarios en las redes sociales en los que comparaba la situación política de Estados Unidos con la que ocurrió en la Alemania de los nazis. “Nunca hubiera hecho esa comparación nazi si hubiera sabido que todos iban a ser tan nazis al respecto”, dijo.

Esta no es la primera vez que Fineman interpreta a Spears, ya que durante el verano de 2020 ya la había imitado en un paso de comedia parodiando los cursos en línea de “Master Class”.

Britney Spears ha estado en boca de todos por las pasadas semanas, luego del estreno del documental “Framing Britney Spears”, que explora la controversia que ha girado alrededor de la estrella del pop, y específicamente los 13 años en que su padre, Jamie, ha sido su tutor, ejerciendo control sobre sus asuntos diarios y decisiones financieras. Ella solicitó que se reemplazara a su padre de ese rol en agosto de 2020, llevando a un sinnúmero de fanáticos a querer ayudar a la estrella, iniciando el movimiento #FreeBritney.

El programa Saturday Night Live tuvo como invitados al actor Regé-Jean Page de la serie “Bridgerton” de Netflix y al cantante Bad Bunny, quien interpretó junto a la española Rosalía, el tema “La noche de anoche”.