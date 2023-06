Hoy llega a los cines “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, filme en el que el arqueólogo Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada Helena (Phoebe Waller-Bridge), Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Voller, un exnazi que trabaja para la NASA.

Harrison Ford regresa en esta épica nueva aventura como el legendario héroe arqueólogo con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos. John Williams, quien ha puesto música a todas las aventuras de Indy desde la original (1981), vuelve a componer la banda sonora de esta épica película que estrena en cines, hoy jueves.

A tono con este estreno, Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge nos comparten un poco de lo que ha sido trabajar en esta última aventura de uno de los personajes más icónicos del cine.

El personaje de Indiana Jones y la franquicia tienen una popularidad mundial duradera. ¿Por qué cree que es así?

PUBLICIDAD

H. FORD: “Creo que eso se debe a que las películas en sí mismas son un entretenimiento muy poderoso. He dicho en el pasado que creo que Indiana Jones se trata más de películas que de arqueología. Se trata de la diversión que puedes tener en una película. Se trata del ejercicio emocional que puedes conseguir en una película. Hemos hecho cuatro en el pasado. Esta tiene un aire de finalidad porque es mi última película de Indiana Jones y quería que tratara el tema de la edad, de su edad avanzada y qué la edad le ha quitado su capacidad, su energía mental, su destreza física y lo ha puesto en competencia con alguien, Phoebe Waller Bridge, que quiere estafarlo. Entonces, también está la lucha mental entre estos dos personajes”.

Phoebe, ¿cómo fue para ustedes conocerse por primera vez?

P. W. BRIDGE: “Fue realmente divertido. Sí”.

H. FORD: “Nos reunimos en la oficina de Jim (James Mangold, el director de la cinta) hacia el final del día y…”

P. W. BRIDGE: “Yo estaba bastante nerviosa…”

H. FORD: “… y yo estaba bastante emocionado de que finalmente trabajara con una actriz que es más alta que yo”.

P. W. BRIDGE: “Cuando abrí la puerta, dijo: “Dios mío, eres tan alta”. Lloraste, ¿no? Lloraste de alivio”.

H. FORD: “Habría llorado si hubiera sabido lo que estaba a punto de pasar. Habría llorado, pero no lo hice. Estaba emocionado porque había visto a Phoebe en ‘Fleabag’. Estaba consciente de la variedad de sus habilidades y talentos y estaba encantado de que tuviéramos una historia que atrajera su interés y que la tuviera como compañera en esta película”.

PUBLICIDAD

P. W. BRIDGE: “Y yo había crecido con Harrison Ford. Las películas a las que me refiero, Witness, The Fugitive, Blade Runner; cuando me reuní con Harrison estaba entrando… y detrás de esa puerta estaban todas esas películas. Entonces, fue un momento enorme, enormemente emocionante y bastante intimidante. Pero como digo, en el momento en que se abrió la puerta y vi a Harrison, él simplemente dijo: “¡Oye!” Y a partir de entonces, diría que nos hicimos buenos amigos”.

H. FORD: “Si, así lo siento y así mismo fue”.

Tienen una gran química juntos. ¿Cómo fue filmar juntos, trabajar juntos en el set?

H. FORD: “Fue muy divertido. Hay muchos elementos diferentes en la relación entre nosotros y hay momentos de seriedad, pero también hay momentos que el público debe disfrutar. Las bromas entre ellos, la competencia entre ellos. Creo que estuvo bien escrito y me encantó tener a alguien tan hábil como ella con la comedia y la mezcla de comedia con emoción real y verdadera para navegar esta historia con Phoebe”.

Harrison se refirió un poco a esto, pero ¿puede contarnos un poco sobre Helena y su relación con Indiana Jones y cómo interactúan en la película?

P. W. BRIDGE: “Helena es la ahijada de Indy. La vio por última vez cuando ella tenía doce años, era muy amigo de su padre, quien murió poco después de que él la viera por última vez. Ella regresó catapultándose a su vida sin siquiera una encrucijada, solo una especie de callejón sin salida en su vida. Al regresar, ella entra por la puerta con la alegre historia de recuerdos que tenían cuando ella era joven, y él vino a la casa a visitar a su padre. Ella llega y trata de contagiarle la idea de emprender otra aventura, pero resulta que es un poco más nefasta, de lo que quiere que él crea al principio. Ya ella tiene su propia agenda, y terminan yendo a una aventura, pero no la que ella le ofreció al principio. Ella es una pequeña granuja”.

PUBLICIDAD

Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge desarrollaron una buena química para llevar a la pantalla todos los matices del encuentro entre Indiana Jones y su ahijada. (Suministrada)

Para ustedes ¿cuáles fueron sus mayores desafíos al hacer esta película?

P. W. BRIDGE: “Bueno, dejar de sonreír todo el tiempo. Esa fue una observación. En serio. Era una observación que Jim tenía que darme todo el tiempo. ‘Solo deja de sonreír, estás destinada a tener miedo’. Pero yo estaba como, ‘Lo sé, pero él está usando el sombrero’. Así que eso fue un desafío. Pero también, es una experiencia muy física y un trabajo muy físico. A pesar de que fue un desafío, fue una gran alegría poder lanzarme a eso y poder mantener tu personaje intacto mientras te lanzas alrededor de un set. Eso fue un desafío”.

H. FORD: “¿Cuál es mi respuesta a esa pregunta? Bueno, estoy rodeado de un fantástico grupo de actores. Mads Mikkelsen, Phoebe, todos los personajes, Ethan Isidore, quiero decir, todos son tan vívidos y emocionantes. En realidad, mi mayor desafío era mantenerme al día con ellos. Poder mantenerme al día con todos ellos, o tratar de mantenerme al día con todos ellos y mantener los estándares que estaban estableciendo”.

Harrison, obviamente, esta es su última película como Indiana Jones. ¿Qué se siente al despedirse del personaje después de más de 40 años?

H. FORD: “Bueno, es triste y feliz a la vez . Estoy agradecido de haber tenido esta maravillosa oportunidad de trabajar con este personaje y este tipo de películas con cierta regularidad durante los últimos 40 años. Pero estoy listo. Estoy listo para concluir la historia del personaje. Creo que es apropiado que tengamos una historia sobre Indiana Jones que confronte su edad, que confronte su estado mental, de cuando lo conocimos por primera vez y nos permita verlo recogido y listo nuevamente para la acción una vez más. Y estoy muy agradecido de haber encontrado un guión y una historia. Luego, cuando Steven trajo a Jim (el director James Mangold), pensé que era fantástico. Estoy encantado con la película, en conjunto fue una gran experiencia”.