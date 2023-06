Como aventura final de Indiana Jones en la pantalla grande, “Indiana Jones and the Dial of Destiny” es considerablemente superior a “Indiana Jones and the Crystal Skull”, la cual se presentó como un pasé de batón oficial entre el personaje titular y el hijo que no sabía que tenía. Como el primer filme de la franquicia que no tiene a Steven Spielberg en la silla del director, una de las sorpresas más gratificante de esta producción es que está a la par con las primeras tres películas de la serie.

La dirección, a cargo de James Mangold disparando con todos sus cañones sobrecargados, y el guión, resultado de la colaboración de cuatro guionistas, canalizan la diversión de “Temple of Doom” con la resonancia emocional de “The Last Crusade”. Fuera de un prologo innecesario y frustrante, el filme es el mejor tipo de entretenimiento comercial que puede ofrecer Hollywood. El que no tenga el aire de novedad e ingenio de “Raiders of the Lost Ark” es algo que no se puede usar en contra de lo que es el quinto filme de una franquicia.

En esta ocasión vemos a Indiana Jones, Harrison Ford en su interpretación más completa del rol, a finales de los sesenta. Mientras Estados Unidos celebra el que la NASA llegó a la Luna, el protagonista está enfrentando su retiro como profesor de arqueología y un futuro incierto y melancólico. Esto es interrumpido por la reaparición de su ahijada (Phoebe Waller Bridge) Helena. Esta lo lanza en una última aventura que obliga al Doctor Jones a volver a pelear contra los Nazis que todavía están tratando de ocupar artefactos con poderes sobrenaturales.

PUBLICIDAD

El trabajo de Mangold como director es particularmente impresionante porque tiene que canalizar la proeza audiovisual de Steven Spielberg a la misma vez que se apropia de esta aventura particular. Eso se manifiesta con momentos de violencia mucho más viscerales y espacios para momentos de profundidad emocional. El último momento de Ford en pantalla como este personaje es simplemente maravilloso, de una forma que trasciende la nostalgia que claramente se está utilizando. De la misma forma, Phoebe Waller Bridge es una gran contraparte para Ford, pero el punto de partida de esa dinámica es la que este personaje tuvo con Karen Allen en la primera película.

Para llegar a todos estos atributos hay que tener un poco de paciencia. El filme comienza con una secuencia que registra como lo que un ejecutivo de estudios piensa que un filme de Indiana Jones debe ser. Resulta fácil escucharlo gritar “¡Tenemos que ver a Ford joven de nuevo peleando con Nazis!” El exceso de trucos digitales de esta secuencia se siente hueca y no registra dentro de las convenciones de esta serie. Afortunadamente, esto es lo único de la película que no funciona. El resto retiene la magia de lo que convirtió a las aventuras de este personaje en parte de nuestra cultura popular de los últimos 40 años.