Toni Costa, el esposo de la animadora puertorriqueña Adamari López está llevando a cabo una serie de clases de zumba desde su canal de YouTube con el fin de recaudar fondos para el hospital Baptist de Miami en su lucha contra el COVID-19.

La tercera sesión de “Zumba en familia por una buena causa” se llevó a cabo ayer y contó con la participación especial de López, su hija Alaïa y el exponente boricua del género urbano, Guaynaa.

“Haz tu donativo para ayudar a los profesionales del hospital Baptist para poder comprar máscaras y todo lo necesario en su lucha contra el COVID-19”, invitó el coreógrafo mientras practicaba los movimientos.

El coreógrafo invitó a sus seguidores a unirse a la causa. (Instagram)

Asimismo, el instructor español, a través de sus “stories” en Instagram, agradeció a Guaynaa por el detalle que tuvo para él y su esposa haciendo alusión a unas camisetas y rodilleras que llevaban la palabra “Romeperodillas” impresa, el nuevo tema musical del cantante.

Como es de costumbre, la participación de Alaïa logró destacarse ante la gesta de sus famosos papás y cautivó a los participantes que disfrutaron la clase desde YouTube.

“Lo ha hecho muy bien, no es por nada, pero yo creo que lo ha hecho muy bien”, dijo Costa tras finalizar la clase. “Justo entró en una coreografía un poquito más atrevida y hubo un poquito que rectificarla para que no hiciera movimientos que no debe, pero estuvo entretenida”, continuó entre risas.