Alicia Machado, como la fiel defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ que siempre ha sido, fue una de las tantas estrellas que se dieron cita el pasado fin de semana en el Festival Pride LGBTQ, que se celebró en las calles de Hollywood, California, en donde también asistieron Cristian Castro y Meghan Trainor.

La actriz venezolana terminó revelando que ha tenido varias novias y hasta se animó a enviarles "besos a todas" a través de las cámaras del programa "Suelta la sopa", de Telemundo. "Sí yo he tenido varias novias, besos a todas", dijo Machado sin dar más detalles al respecto.

La ex Miss Universo, que también es reconocida por sus participaciones en exitosas telenovelas de Televisa como "Hasta que el dinero nos separe" y "Una familia con suerte", sorprendió a más de uno al confesar por primera vez de manera pública que no sólo ha mantenido relaciones amorosas con hombres a lo largo de su vida.

"Yo creo que el amor es para todos, no sé, he tenido experiencias y yo creo que el amor es el amor. Pero no, a mí me gustan grandotas", aseguró la también cantante.

"Yo los amo, los adoro, siempre los defiendo, he tenido la oportunidad de estar en el Congreso de los Estados Unidos en varias ocasiones abogando por los derechos de todos nosotros porque todos somos LGBTQ", declaró la modelo durante el evento en una entrevista que concedió en exclusiva para el programa de televisión.

Y aunque la actriz y cantante es madre de Dinorah Valentina, de 10 años, producto de la relación que sostuvo con el empresario mexicano Rafael Hernández Linares, no dudó en expresar sus experiencias amorosas, incluso con mujeres.