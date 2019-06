Amigos y familiares, así como gente del pueblo, llegaron hoy al velatorio público del locutor radial Abdiel González Ríos, mejor conocido como “The Loverboy”, quien falleció el jueves pasado a los 47 años a consecuencia de un infarto masivo.

Sus restos se están expuestos en el Centro de Recepciones Municipal de Vega Alta.

Luz Delia Quiñonez, cuñada de González y portavoz de la familia, informó que la madre de Abdiel, Iris Delia Ríos, se encuentra en el velatorio de su hijo, pero no quiere dar declaraciones, no así su padre de crianza, Joaquín González. “Su padre, al único que llamó así, no vino. Dijo que no podía soportar ver a su hijo en un ataúd”, recalcó.

Contó Quiñones que Abdiel siempre fue bien jovial e independiente, pero le gustaba dar la mano a todo el mundo. “Tenía tres nenas, las dos mayores, Sari y Emily, y su hija biológica, Mikaela. Y aunque no seguía con la mamá de ellas, Migvette Cádiz, continuaba ayudando con su crianza.La noche que se sintió mal le avisó a la nena mayor, a Sari, que iba a ir al hospital. Se fue solo, estacionó la guagua en Guaynabo Medical Mall, entró y llenó el récord y ya en la camilla se fue en paro cardiaco”, aseguró.

Dijo la cuñada que la noticia de su deceso tomó a todos por sorpresa pues él nunca se quejaba de nada. Tenía una nutricionista y un entrenador personal. “Con esta vuelta a la radio decía que tenía que verse bien, así que se cuidaba mucho”, sostuvo.

Amigos y familiares acudieron al Centro de Recepciones Municipal de Vega Alta para despedirse del locutor Abdiel "The Loverboy" González.

El locutor falleció el 20 de junio de 2019 a causa de un infarto. (Gerald López Cepero)

En la foto, Luz Delia Quiñones y Leslie González, cuñada y hermana del fallecido locutor, respectivamente. (Gerald López Cepero)

Su familia indicó que Abdiel era donante de órganos. (Gerald López Cepero)

Jorge "El Molusco" Pabón fue una de las personalidades que asistió al sepelio. (Gerald López Cepero)

"El Molusco" compartió con familiares del fenecido locutor. (Gerald López Cepero)

En la foto, Danilo Beauchamp, Javyy L'amour y Fernando Miranda. (Gerald López Cepero)

"The Loverboy" trabajó por más de una década, en los 90 en la emisora La Mega (106.9 FM). (Gerald López Cepero) Facebook

“Abdiel era donante de órganos, así que se donaron sus córneas, algunos huesos y tendones y, eventualmente, nos van a decir quiénes fueron los recipientes. Así que, aunque ya él no está con nosotros, queda la satisfacción que dio salud y una mejor calidad de vida a otros”, subrayó Quiñones.

Leslie González, una de las hermanas de Abdiel y quien viajó desde Orlando donde reside, aseguró que éste era un ser humano muy especial. “Era espontáneo, cariñoso, amigo de todos, buen hermano, buen hijo y buen padre. Se dio a querer. Nos va a hacer mucha falta las llamadas que nos hacía”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Vega Alta, Oscar ‘Can’ Santiago Martínez lamentó el fallecimiento del reconocido locutor y empresario. sostuvo que “Abdiel siempre se destacó en Vega Alta, inicialmente en el barrio Carmelita donde se crio y luego en todo Puerto Rico como locutor radial, de publicidad y también como empresario gastronómico. Lamentamos mucho este repentino fallecimiento a los 47 años de edad. Nuestras condolencias a toda su familia y amigos, particularmente a sus hijas”, destacó el ejecutivo municipal.

Igualmente, el actor de teatro y director del Departamento de Cultura y Turismo de Vega Baja, Reynaldo Santiago, lamentó la partida de su amigo. “Cuando yo comenzaba en esto, Abdiel me ayudó mucho con sus consejos sobre la industria del entretenimiento. Poca gente sabe que Abdiel también incursionó en el teatro. Vamos a extrañarlo mucho. Descansa en paz amigo Lover boy”, manifestó.

González Ríos nació el 4 de octubre de 1971, era natural de Vega Alta. Estudió en la escuela superior Maestro Ladi del mencionado municipio.

La radio era su pasión y así lo demostró a lo largo de los más de 25 años trabajando desde las cabinas radiales. Siempre se destacó como una de las figuras importantes de este medio y en la actualidad se desempeñaba como talento de Play 96.5 FM, donde participaba en el programa “El Jukeo”, junto a su compañero laboral Joel Santiago “El Intruder”. El programa de Spanish Braodcasting System (SBS) inició en marzo en horario de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. y marcó el regreso de “The Loverboy” a la radio.

Trabajó por más de una década, en los 90 en la emisora La Mega (106.9 FM), donde llegó a compartir labores con el fenecido productos y locutos Billy Fourquet. Fue en las cabinas de esa emisora que hizo famosa su frase “Oh, my God!”, la que lo distinguió a través de los años en la radio local. “The Loverboy” tuvo una audiencia fiel que lo escuchaba en cualquiera de las emisoras radiales que estuviera.

Fue compañero radial de Nashali Enchautegui.La presentadora tuvo la oportunidad de trabajar con el locutor en el programa “The Morning Show”, en la emisora Magic (97.3 FM).

Se estrenó en el mundo de los negocios con su restaurante de hamburguesas “Only Burgers”.

“The Loverboy” trabajó, además en uno de los proyectos de GFR Media del medio de comunicación Índice junto a la actriz Laura Alemán. Ambos fueron la voces del espacio radial del programa ÍNDICE Radio.