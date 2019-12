El cantante de música urbana, Bad Bunny, anticipó que el año que viene traerá muchas sorpresas para su público. Aunque declinó ofrecer detalles porque desea esperar a que todo esté finalizado, detalló que habrá “de todo un poco” en su carrera.

“No puedo dar mucho detalle, pero estamos trabajando. Hay muchos proyectos que de corazón me gustaría decir. Pero muchos, muchos proyectos grandes que vienen en camino para el 2020. Agradecido por eso. Va a haber de todo, real, de todo un poco. Siempre he querido hacer cosas en diferentes áreas y creo que este año vamos a poder hacer lo que siempre he querido. Eso de trabajar aquí y allá”, sostuvo el artista, quien celebró hoy la entrega de regalos “La vieja religión”.

El evento logró reunir desde temprano en la mañana a cientos de padres y madres junto a sus hijos en el Centro de Convenciones de San Juan. Bad Bunny sorprendió a los presentes al llegar antes de las 9:00 a.m., un poco cansado y ronco, tras haberse presentado anoche en la República Dominicana. Se mantuvo alrededor de una hora interactuando con los niños y jóvenes que llegaron a verlo, tomarse fotos con él y recibir su obsequio. Muchos de los asistentes salieron de su casa, tan temprano como a las 5:00 a.m., de diferentes pueblos de la isla con la esperanza de saludar a su ídolo y aunque no todos lo lograron estaban contentos por haber participado.

“Yo soy súper fan. Esperaba verlo. El año pasado también pude asistir y tampoco lo pude ver. Pero nada, estoy agradecida por todo lo que ha hecho por nosotros. Estoy súper feliz”, dijo Zarysbeth, de 14 años.

La adolescente se llevó un violín que ahora utilizará para practicar lo que aprendió durante el verano, cuando conoció el instrumento mientras se encontraba pasando tiempo con familiares en Estados Unidos.

En las estaciones de regalos había otros instrumentos musicales, juegos de mesa, balones, audífonos, guantes de boxeo y muchos otros regalos.

Tras su encuentro con el público, Bad Bunny celebró una conferencia de prensa en la que revisó sus logros este año habló sobre sus proyectos futuros, pero sin ofrecer detalles. Sobre todo, el artista expresó agradecimiento a sus seguidores y hacia las experiencias que ha podido vivir este año.

“Agradecido con la gente. El público. Al final los premios y lo que dicen las revistas, etcétera, es a base de lo que decide el público. En verdad estoy bien contento. Yo siempre digo que no trabajo para reconocimientos ni na’ pero al final del día se siente bien que la gente reconozca tu trabajo”, expresó al afirmar que los logros le confirman que “lo que estoy haciendo la gente se lo disfruta”.

Esta Navidad, Bad Bunny aprovechará para pasar tiempo con su familia y el único regalo que de verdad le interesa es poder seguir haciendo lo que le apasiona.

“Yo creo que lo único que quiero es salud. Estoy más que bendecido, agradecido con Dios con la vida, con todo lo bueno que me ha dado. Con lo hermoso que ha sido el 2019”, expresó.

El artista celebrará en mayo los conciertos “Una nueva leyenda” en el estadio Hiram Bithorn en Hato Rey el 15 y 16 de mayo. La primera función está totalmente vendida.