El pasado fin de semana, el exesposo de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, asistió al programa “Salvame Deluxe”, para exponer los problemas que ha tenido con la cantante, en su lucha por ver a su pequeño hijo.

En dicha emisión, Colate comentó que el juez ya obligó a Paulina a devolver el pasaporte de su hijo y poder viajar a España en estas fechas; externó en el programa de Telecinco que: "Se ha gastado más de un millón de dólares en jod** al padre de su hijo".

Y continuó: "Muchísimas veces he ido a buscar a mi hijo a Estados Unidos y me he venido sin él. Lo único es que ahora empiezo a contarlo".

"No le he hecho nada malo a Paulina, no sé por qué me odia tanto", expresó Colate, quien dijo saber muy bien que su exsuegra es la responsable de todos estos problemas.

El empresario madrileño considera que lo mejor para su hijo es que este con su familia en España, pero no quiere alejar al niño de su mamá.