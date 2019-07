Los miembros de la agrupación Atabal reconocen que el género al que apuestan -fusión de bomba y plena- está ganando cada vez más seguidores fieles pero no descansan en esa realidad sino que, por el contrario, se enfocan en mantener un ritmo de trabajo que mantenga vigente su propuesta.

Cónsono con este propósito el grupo lanzó recientemente su más reciente producción “Yo soy Atabal” que incluye seis canciones: tres de bomba y tres de plena, que hablan de amor, de fiesta y de afirmación nacional, entre otros temas.

Como parte de este trabajo está en promoción el tema “Tu hechizo”, que- al igual que el resto de las canciones- es bailable, con la particularidad de llevar el ritmo del ‘hoyo e mula’, uno de los toques de bomba más exóticos que existe.

“La bomba no es un solo ritmo. La bomba tiene más de veintipico de ritmos distintos, cada uno con su baile. Nosotros tratamos de no tocar el mismo tipo de bomba, no es que no nos gusten todos, pero queremos exponer a la gente a la variedad del género”, explicó Héctor Rodríguez Medina, miembro fundador de Atabal en la década de los años 80 y padre del actual cantante de la banda Caymmi Rodríguez.

“Tu hechizo”, interpretada por el más joven de los Rodríguez, es una canción de corte romántico al ritmo de una fusión de calypso y bomba con elementos del pop y aires modernos. El tema ya cuenta con un video lirical en YouTube.

Con este disco, Atabal reafirma su compromiso de continuar creando música que mantenga la esencia de la bomba, la plena y otros ritmos afrocaribeños y afrolatinoamericanos, procurando que la misma tenga una “actualizada” para continuar capturando la atención del público. Para lograrlo, además de hacer que su música sea innovadora, el grupo está creando videos de sus temas y produciendo material más frecuentemente.

“Los combos de bomba y plena sacan una producción cada cinco a seis años, con música que es orgánica, no una pista. Nosotros hemos tratado de acortar un poco el tiempo entre proyectos para no dejar la cosa enfriar”, indicó Caymmi, al reconocer que “cada vez la atención del público es más corta. No los puedes tener 10 años con las mismas canciones”.

Es importante para el grupo aproyechar el auge que están teniendo los géneros de la bomba y la plena, especialmente entre los jóvenes. Este interés, en opinión de los miembros de Atabal, surge principalmente por la combinación de dos factores: la acogida a los bombazos callejeros que comenzaron a celebrar los Hermanos Emmanueli en la década de los años 90 y la proliferación de escuelas de bomba cuyos estudiantes procuran encontrar espacios donde practicar lo aprendido.

“Si bien es cierto que hay camino para andar con el género no podemos menospreciar lo que ha pasado con la bomba. Yo veo juventud que la sigue a donde quiera que va”, observó Héctor.