El cantante español David Bisbal habló por primera vez sobre la querella que interpuso contra su expareja, la diseñadora Elena Tablada, para proteger la intimidad de su hija Ella y asegura que él solo quiere el bienestar de la menor, y que no se explote su imagen.

“Previamente, ya he tratado de hablar con ella para que proteja la intimidad de la niña, que no lo ha hecho nunca”, aseguró el cantante, de acuerdo a lo publicado en el diario La Vanguardia.

Fue en febrero pasado que se dio a conocer que el intérprete de "Bulería" presentó una querella contra Tablada en el municipio de Alcobendas, en las inmediaciones de Madrid, para pedir al juez medidas de protección para salvaguardar la identidad de la pequeña Ella.

Y es que de acuerdo a medios españoles, Bisbal se inconformó porque la diseñadora ha publicado fotos de Ella en las redes sociales, sin cubrir el rostro de la menor y ha explotado su imagen en los medios de comunicación.

Pero la fotografía que desató la furia del cantante, según el periódico El País, fue la que compartió la diseñadora en diciembre pasado, donde aparece la menor junto a Tablada y su esposo Javier Ungría.

Ver esta publicación en Instagram Karma ???? #godsplan #varadero Una publicación compartida de Hell ????Elena Tablada (@hellentablada) el 5 Dic, 2018 a las 9:18 PST

Al respecto, el cantante aclara la situación:

“Yo no he dicho jamás que la madre o la familia de la madre de mi hija no puedan poner fotos de la niña. Eso no lo he dicho. Lo único que he dicho ha sido que protejan la intimidad de una menor, nada más. Y que no la asocie a marcas, punto”, precisó el intérprete de 39 años.

"Los asuntos de los menores no deben estar encima de los debates. Hay que tener cuidado en ese sentido, pero sí me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían de hablarse porque son temas de menores, por eso mi enfado, es porque yo ya previamente he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de la niña", declaró el intérprete de "Mi Princesa".

Esa diferencia entre el cantante y la diseñadora se remontan desde el verano pasado cuando Rosanna Zanetti, la actual esposa del cantante, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Ella.

Ver esta publicación en Instagram Vámonos pa’ la feria cariño mío! ?????? Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 25 Ago, 2018 a las 6:52 PDT

Esa imagen molestó a la madre de la menor, quien le reclamó a Bisbal, destacó el sitio El Periódico.

A partir de ahí, comenzaron las diferencias entre el cantante y la diseñadora.

En una entrevista con la revista Hola, Elena Tablada se dijo sorprendida por la querella en su contra y aseguró que no hay motivo para ello, ya que no hace nada indebido.

"Yo no hago nada que no haría cualquier madre orgullosa de su hija", declaró la expareja de Bisbal.