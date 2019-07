La noche del 17 de diciembre de 2018, la atención de los participantes del chat del gobernador Ricardo Rosselló y sus colaboradores íntimos se trasladó al certamen internacional de Miss Universe, donde Kiaria Liz Ortega representó a Puerto Rico.

La conversación la inició Carlos Bermúdez, asesor de comunicaciones del gobernador, cuando comparte una noticia publicada en un medio local en la que se destaca el apoyo de la primera familia del país a Ortega.

El publicista Edwin Miranda, expresó que publicar este tipo de noticia del apoyo de los Rosselló a la candidata boricua fue “un palo”. Mientras que el secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín comentó de la belleza de España, la primera transgénero en participar en este concurso.

Alfonso Orona, exasesor legal de Fortaleza, otro de los participantes del chat, parecía ser uno de los más interesados en el tema, pues además de comentar constantemente sobre las incidencias del evento, también compartió fotos de listas escritas a mano con los países que creía que tenían potencial para ganar la corona.

En un momento dado, Elías Sánchez, identificado como "F do", pregunta en qué canal están transmitiendo el certamen y desde ese momento se integra a la conversación. Ramón Rosario, exsecretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza se enfocó más en los comentarios que se hacían en las redes sobre la candidata transexual de España.

En el momento en el que Ortega entró al cuadro de semifinalistas, el gobernador comenzó a pedir que se redactara el tuit.

Cuando la candidata de Venezuela no pasó, los comentarios se volcaron hacia Nicolás Maduro. Luis Rivera Marín dijo “tiene algo de Maduro” a lo que Sánchez le comenta que “si es de maduro será mierda en la cabeza”.

El gobernador bromea con el conocimiento de Bermúdez en certámenes de belleza con el comentario de: “Este chat es enriquecedor”.

Sanchez comentó que veía este tipo de certamen para reírse pero que “no me gusta cuando ponen ingenieras o cosas así”. En respuesta, Rivera Marín publicó una foto suya con las “cheerleaders” de los Jets de Nueva York y escribe “Ramón de esto se yo!!”.

Bermúdez dijo que “todas dirán algo al mundo” y añadió que “Kiara pedirá que vuelvan las peleas de gallo”, en clara referencia a la controversia sobre la prohibición a las peleas de gallo que fue todo un issue en el país en ese momento. A este comentario Rosselló le respondió “será pa que muera el tuiter”.

La conversación continuó y Rivera Marín aceptó que estaba enamorado de Marisol Malaret. Se hizo un recuento de las puertorriqueñas que se han destacado en el certamenyel gobernador preguntó quién es Alba. Bermúdez le respondió que fue una Miss Puerto Rico, abogada a la que “le mataron su mamá en un tiroteo frente a su casa en Cidra” y Sánchez añadió que estudió derecho con él.

En medio de la charla sobre el certamen, el gobernador compartió una noticia de Primer Hora en la que Jennifer González advertía que jugaría en peleas de gallos clandestinas.

Uno de los momentos más fuertes fue cuando Sánchez preguntó dónde compitió Evelyn Vázquez y Edwin Miranda le contestó que “El Black Angus lo cerraron en el 1996”.

En la página 378 Rosario dijo “Gana la de Pr y nos tienen mañana hablando soberanía”.

Algunos de los participantes hablaron de deporte y otros se mantuvieron conectados con el Miss Universe comentando sobre la participación de Miss España. Rivera Marín comparte vídeo de uns broma que hace un transexual dando besos a aficionados de la selección de Panamá.

Los hombres celebraron la entrada de Miss Puerto Rico al Top 10 y Bermúdez comentó: “Creo que Desireé llegó a Centro Médico”.

Luego de anunciar que llegó a su casa, el gobernador compartió una foto junto a su esposa con viendo el certamen. También preguntó si hacen que las que perdieron salgan nuevamente al escenario.

Alfonso Orona le dijo que sí, a lo que el gobernador respondió “Softporn” y Cerame añadió “es un proceso de tortura”.

Rosario y Sánchez comentaron sobre los problemas que les traía comentar frente a sus esposas que una mujer es guapa. Cerame comentó que “la de Vietnam tiene a Ho Chín Minh guardao ahí mismo…”, mientras que Rosselló dijo que le están hablando de “pelucas cosidas” de lo que asegura no tener idea.

El gobernador menciona que no sabe si el comentario de la peluca cosida es un “trick question” y Rosario le responde: “te entiendo. En el traje de baño hablaba del pelo pa q no pensaba miraba pa bajo. Q no lo hice jamás”.

En el chat se compartió un tuit del gobernador diciendo que si Kiara gana “la recibiremos por todo lo alto!” y en el mismo post Beatriz le respondió “Sin mí no vas a recibir ni el periódico!” a lo que el gobernador escribió “Perdón bebé”.

Luego en el chat, el primer mandatario expresó “Siento 37.4% de la vergüenza ajena que experimenté con el vídeo de la máscara de Lugaro”.

Sánchez compartió un meme de Luisito Vigoreaux dándole a beber una botella de Bacardí a Desirée Lowry que parece estar desmayada. Mientras que Bermúdez dijo que quiere llevar a Kiara a la Fortaleza y que el resultado del certamen fue un robo.