Lucas Delfino, cuñado de Pablo Lyle, detalló lo sucedido en el percance vial en donde murió Juan Hernández. En un audio difundido por el programa mexicano “Ventaneando”, de TV Azteca México, se escucha a Delfino aceptando que todo lo ocurrido había sido un error, ya que él era el quien iba manejando y se equivocó de calle.

“Estaba llevando a mi cuñado, su esposa y sus dos hijos al aeropuerto; se nos hacía tarde porque él olvidó su pasaporte. Tuvimos que regresar por el pasaporte y por eso íbamos tarde y me equivoqué en una calle. Intenté darme vuelta en ‘u’. Había muchos autos ahí y esperé a que pasaran y cuando me crucé al carril, casi le pego a otro auto”, relató Lucas.

Ese otro auto pertenecía al cubano Juan Hernández, quien días después del incidente, murió supuestamente a causa de los golpes propinados en la acalorada discusión.

Delfino contó que su intención en aquel momento era disculparse con Juan, pero el hombre de 63 años reaccionó de manera violenta, así que Lucas prefirió bajarse del auto para poder defenderse.

“Cuando lo vi, levanté mi mano y le dije ‘lo siento’ y me seguí, y me detuve en la luz roja. Cuando (Hernández) golpeó mi ventanilla me bajé del auto y le grité ‘no toque mi auto’. Estaba tan molesto que no estaba pensando con claridad y no detuve el auto así que cuando me bajé y le dije ‘no toque mi auto, no toque mi auto’, alcancé a ver que el auto comenzó a seguirse hacia el tráfico, le puse el freno de mano y no recuerdo si lo detuve o lo apagué".

Y continuó: “Cuando volví a bajarme escuché azotar la puerta de mi cuñado y él se había bajado ya. Y, de pronto, volteo y no supe qué hacer y él me decía ‘vámonos, vámonos’ y se puso el siga”, recordó. “Asumo que casi causo un accidente, eso lo entiendo y por eso él (Juan Hernández) se enojó y debí haberlo asustado y por eso se molestó”.

Asimismo, Delfino declaró que no se percató del momento exacto en que su cuñado Pablo Lyle se bajó del auto para encarar a Hernández, ni tampoco del momento en que el actor le dio puñetazo el cual provocó que se desplomara al suelo.

Durante sucedía el fatídico percance, los pequeños de Pablo Lyle estaban asustados y no paraban de llorar. “Él le dijo algo a su hijo y le decía a todos los niños que todo estaba bien”, recordó. Sin embargo, Lucas y Pablo solo se limitaron a mirarse sin decir ni una palabra.

Por el momento, los hechos no están a favor del actor, ya que el juez que lleva su caso rechaza la versión que maneja Lyle, quien asevera que su reacción de atacar a Hernández fue en defensa propia.