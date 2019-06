Christian Estrada, el modelo que fuera novio de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado en el que anunció que su intención es dejar de lado esta situación en la que se le vincula sentimentalmente con la rockera mexicana y alejarse por completo de la controversia.

“Agradezco profundamente su interés por tratar de entrevistar a un servidor, siempre se han portado de manera correcta hacia mi persona, lamentablemente se me ha involucrado en cosas por demás lastimosas; pero entiendo su trabajo periodístico. Esto de una forma y otra me ha dañado, no quiero seguir más, esto parece un barril sin fondo. En su momento expuse mi verdad. He sido criticado, atacado, pero también se me ha permitido dar mi versión de los hechos”, se lee en parte del comunicado.

Esta es la primer parte del comunicado de Christian Estrada.

“Al final cada uno tiene su propia versión pero los únicos que la conocen somos los involucrados, Frida Sofía y yo. La señora Alejandra Guzmán no tiene nada que ver en todo esto. Ella como una dama ha mantenido su postura de amor hacia su hija”, continúa Estrada.

El joven aprovechó para aclarar que su propósito nunca fue obtener fama a partir de esta polémica, así que su decisión es cortar de tajo con todo lo que lo involucre en situaciones incómodas.

Esta es la segunda parte del comunicado de Christian Estrada.

“El pasado hecho está, el futuro es incierto y lo que vale y cuenta es el ‘Hoy’, así que había dejado proyectos inconclusos los cuales hoy retomo y lo haré con la mejor actitud”, señaló Estada.

Christian finaliza diciendo que ahora su intención es continuar con su trabajo y hasta aprovechó para hablar de su situación sentimental: “Seguiré con mi carrera de modelo, de empresario, siempre impulsando y construyendo. De mi vida amorosa, esperaré el momento justo en el que llegue esa persona que robará mi corazón. Las malas experiencias nos forjan y quien no aprende de estas, simplemente no ha aprendido la lección. Nos vemos a mi regreso”, concluye el comunicado.

Mientras tanto, Frida Sofía se ha mantenido muy activa en redes sociales, donde explicó que más allá de la ausencia de Alejandra Guzmán en su vida, lo que más le duele es que se haya visto con su ex, Christian Estrada, y haya preferido pasar con él su cumpleaños. Además de permitir que el modelo hablara mal de ella en los medios de comunicación.

El pleito entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán comenzó cuando la joven hizo unas declaraciones en las que la tacha de mala madre y de estar involucrada sentimentalmente con Christian Estrada, su exnovio, lo que le ha traído comentarios negativos a “La Guzmán”.

Recientemente, su padre, Pablo Moctezuma, emitió un comunicado al programa “Un Nuevo Día”, de Telemundo, para referirse al problema que Alejandra Guzmán está viviendo con su hija y le brindó todo su apoyo a Frida.