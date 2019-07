Desde que el pasado sábado el Centro de Periodismo Investigativo publicó las 889 páginas delpolémico chat del gobernador Ricardo Rosselló con once de sus colaboradores íntimos han sido múltiples las figuras que han expresado su indignación. Luego de que artistas como Bad Bunny, Residente y Ricky Martin se pronunciaron, decenas de artistas han asumido una postura, exigiendo la renuncia del primer ejecutivo. Conoce quiénes son y algunas de sus expresiones.

Gilberto Santa Rosa

"Más allá de pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló (la cual entiendo se tiene que dar) y pedir la acción de la rama legislativa (misma que con la excusa de no estar en sesión no ha complacido al pueblo dando cara y contestando preguntas), es hora de ponernos los pantalones largos como pueblo y electores. Son innegables y detestables los eventos acontecidos. Y son suficientes para que el gobernador renuncie y la rama legislativa muestre que conoce sus obligaciones hacia el pueblo que representa; pero también es innegable que nuestra responsabilidad ciudadana hoy cobra más relevancia que nunca. Nuestra historia está llena de logros adquiridos por la voluntad y la unión del pueblo, razón suficiente para utilizar sabiamente el derecho que nos asiste en esta democracia que tantos enarbolan y pocos respetan. Expresémonos, exijamos y miremos con detenimiento y conciencia a la hora de escoger nuestros administradores, más allá de la tradición y del famoso refrán de “todos son iguales. Estamos en tiempos de cambios y nos toca aprovecharlos para bien o mirar hacia el otro lado y periódicamente tener episodios trágicos como los que estamos viviendo... ¡Camínalo Boricua!".

Daddy Yankee

"Puerto Rico, antes de ser artista soy puertorriqueño. Mi corazón sufre por los acontecimientos de mi país, y mi voz se une a la de todos aquellos que más que una explicación, exigen un cambio".

Wisin

"Vamos BORICUA llego el día de alzar nuestra voz por un cambio, que la prioridad sea el pueblo, la ancianidad, el futuro de nuestra niñez, la educación. Hagamos lo correcto por PUERTO RICO de manera pacífica y responsable. Desde el centro de mi tierra (CAYEY) quiero decirte PUERTO RICO que te amo, que estoy contigo y que seguiré aquí hasta que ya no respire. #boricuaaunquenacieraenlaluna. @ricardorossello el pueblo tomó una decisión. Llegó la hora de darle al pueblo lo que quieren. ¡UN CAMBIO! DIOS BENDIGA MI TIERRA #elgallerorapero #rickyrenuncia".

Luis Fonsi

"Mi querido Puerto Rico, siempre he respetado los ideales de cada persona en la Isla, pero después de leer y ver como esta administración se ha burlado de las víctimas tras el huracán, de la comunidad LGBTT, de gente humilde en necesidad, de las mujeres, del que piensa diferente a ellos, es imposible quedarse callado y darle más espacio a este gobernador. La corrupción y el robo sin medida a la educación de nuestros niños, a la salud del pueblo, así como del saqueo a nuestras instituciones y valores es un acto imperdonable. Rosselló, piense en el país y en nuestra Isla primero antes que cualquier otra consideración y renuncie de inmediato, haga una transición pacífica, evítele más sufrimiento y vergüenza mundial a nuestro pueblo".

Yolandita Monge

"Puerto Rico necesita PAZ y en este momento el gobernador Ricardo Rosselló la está negando al pueblo, ignorando el reclamo de renuncia. Manifestemos nuestra indignación con respeto y vehemencia desde cualquier rincón del mundo donde estemos, esa es la única manera de dejarle saber al gobernador las heridas profundas que nos ha causado. Es momento de unión y sabiduría para enfrentar los días que nos esperan. Nosotros y las próximas generaciones merecemos un mejor país. Dios bendiga nuestro Puerto Rico".

Kany García

"La clase artística está más unida que nunca con el pueblo y vamos a seguir. No vamos a cesar hasta que usted nos entregue su renuncia. Puerto Rico sabe el profundo amor que siento por mi país y la profunda indignación que llevo adentro. Vamos a salir a marchar, a manifestarnos, a expresar nuestra indignación y a recuperar nuestra patria".

Jacobo Morales

"Las reacciones de nuestro pueblo ante las realidades que hemos venido enfrentando llevan al convencimiento que se aproxima una transición, no en el estricto sentido partidista, sino en las posiciones que habremos de asumir ante los indignantes actos de corrupción y oportunismos que ya podemos entender inherentes al poder político. Este giro habrá de producirse independientemente de que el gobernador renuncie ya o sea derrotado un poco más adelante. De lo que nos parece más alentador, es que los intereses y la dignidad de nuestra patria comienzan a ir por encima del partidismo tradicional y que la juventud está convirtiéndose en vanguardia de la renovación. Y algo más. En los actos de hoy, y los que nos aguardan, debemos tener presente que la firmeza y nuestros reclamos logran mayor alcance y efecto multiplicador cuando se combinan con el orden y la disciplina. ¡Éxito!".

Fofe Abreu

"Cada puertorriqueño está reflejado en el veneno de esas conversaciones, degradado a fichas desalmadas en el juego de poder tuyo y de tus secuaces. Ahora el mundo sabe nuestro bochornoso secreto. El abuso que guardamos en el ruido callado de nuestro subconsciente salió a laluz y así de una generación a otra, haz abierto una ventana entre las nubes por donde se ha colado un rayo de sol. El mundo también sabrá que te desechamos porque ya no vales nada, porque representas los peores defectos, vestigios de una sociedad brutalmente egoísta y anticuada. ¡Qué gran entrada al Siglo XXI para Puerto Rico! Hay fiesta de incansables defensores puertorriqueños en el más allá, mientras que acá la nueva cepa respira el aroma fresco de la revolución. Ya están sintiendo en el latir de sus corazones la esperanza de la libertad. Llave al portal del nuevo puertorriqueño".

Sara Jarque

"Tranquilo @ricardorossello. El huracán y tus chanchullos nos enseñaron a procurarnos agua y alimento en las calles como animales, a estar horas en filas, tapones y meses sin luz. El huracán y tu incompetencia nos enseñaron paciencia y muucha RESISTENCIA. Game on! #RickyRenuciaYa".

Joan Smalls

La supermodelo puertorriqueña Joan se unió a los reclamos y pidió al gobernador a través de las redes sociales, que dejara su ego a un lado y renunciara a su puesto. “Eres una vergüenza a nuestro país, deja el ego y haz lo debido para restaurar el orgullo de todos los puertorriqueños. Volvamos hacer historia, pero en forma positiva y transparente. Dios los bendiga”.

Olga Tañón

"Nuestra isla es espectacular y no por unos cuantos dejará de serla. Por ello el que quiera a Puerto Rico que lo quiera bien. No se puede querer a tu patria cuando no se tienen los principios esenciales para ser líder de todos y todas las familias puertorriqueñas. Cuando a consciencia crean la estructura para desangrarla, cuando abusan y se burlan de la confianza, cuando roban las arcas del pueblo y desvían fondos locales y federales para enriquecer los bolsillos, cuando le faltan al principio básico de fidelidad… Tengo la esperanza, señor Gobernador, que no pierda perspectiva que fue electo por el pueblo y al pueblo se debe, que no dilate más la decisión más dura de su vida pública, y ceda su posición como un verdadero acto de arrepentimiento".

Draco Rosa

"Además de lograr la renuncia del representante máximo de esa casta -Ricardo Rosselló- los puertorriqueños debemos reflexionar sobre quiénes somos y a dónde queremos ir, convencidos de que tenemos suficiente talento para llegar a donde queramos. A eso nos convoca la historia. Exijo, junto a mis hermanos artistas y toda la ciudadanía, la renuncia del gobernador. También me comprometo a ser parte del esfuerzo por reconstruir nuestra patria".

Madison Anderson Berríos

"Estamos viviendo una de las situaciones más difíciles que nos ha tocado enfrentar como país. Como puertorriqueños, debemos luchar por nuestro país demostrando la capacidad que tenemos de respetar las diferentes opiniones. La palabra tolerancia deber ser nuestra prioridad; porque no se tratade colores, ni de partidos políticos. Nuestro pueblo está sufriendo y tenemos que unirnos más que nunca. Es momento de defender nuestros derechos con respeto porque los ojos del mundo nos están mirando".

Dayanara Torres

"Demos cátedra de quiénes somos, demostremos de qué estamos hechos. Celebremos este momento, este cambio en la historia, unidos como pueblo, marchando pacíficamente".

Marisol Malaret

"Hace tres años en una actividad de reconocimiento le expliqué a la prensa de mi país que esa actividad sería mi última presentación pública. Eso no significa que me haya retirado del amor por mi tierra y mi pueblo, que hoy sufre el golpe más grande de la historia a nuestra dignidad, porque un hombre henchido de poder se niega a abandonar su puesto que tan vilmente ha utilizado", dijo la también empresaria en declaraciones escritas. Hoy a todos los que puedan salir a demostrar nuestra indignación les exhorto a que continúen, y al Gobierno entero que se percate que el pueblo que eligió a Ricky Rosselló ya no lo quiere. Basta ya de atropellos. Ricky renuncia".

Lin Manuel Miranda

"Esto no es un momento es un movimiento. Nunca he visto el coraje convertirse tan rápido en valentía".

Ozuna

"Quiero darle mi apoyo incondicional a mi pueblo puertorriqueño. Aunque estoy lejos, mi corazón y mi mente están con ustedes. Los apoyo durante estas marchas para hacer que nuestras voces sean escuchadas. Pero, por favor, demostremos el orden sin perder la firmeza. Mantengamos LA DECENCIA. Son muchos años de sufrimiento que en este día debe quedar marcado. Pongamos nuestra fe en Dios para que podamos salir adelante unidos como un solo pueblo".

Nicky Jam

"Fuera #rickyya".

Chayanne

"Hoy nos unimos como pueblo para que se escuche una sola voz y logremos el cambio que necesitamos, pero que en esa búsqueda siempre estén presentes el respeto por nuestros semejantes, la paz y el diálogo. Puerto Rico, hoy más que nunca te llevo en el corazón".

Nydia Caro

"Así como lo hicimos después de María. Nos hiciste una gente que no se quita cuando hay tormentas, no se esconde cuando hay oscuridad, si no, que prende mechas hasta hacer una llama de luz que nos envuelve a todos…querido Dios, Tú, misterio amado, muéstranos con tu amor y tu paz, cómo defendernos con dignidad y fuerza sin lastimarnos los unos a los otros. Yo confío en mis queridos todos, y confío en ti…como confío en la música como algo que nos une… Desde mi alma".

Ángela Meyer

"Sepa, y que le quede claro, que los puertorriqueños nos merecemos respeto y la tranquilidad de saber que el país está en buenas manos y ambas cosas hoy, desafortunadamente no las tenemos".

Tommy Torres

"(En forma de canción) Querido Ricky, te escribo esta carta. No sé si has entendido bien las cosas. El pueblo está tan decepcionado, lo correcto sería hacerte a un lado, esto ya no tiene marcha atrás ¿No lo ves en las caras de la gente? Ya no está la confianza pa’ que gobiernes".

Pirulo

"Hoy es un día histórico, importantísimo pa' que nos sintamos orgullosos de lo que somos, pa' que saquemos el álbum familiar de la historia puertorriqueña nuestra y nos demos cuenta que somos gente de bien, trabajadores, fajones, gente del alma, de corazón, tú entiendes, gente que de verdad somos gente decente".

Norwill Fragoso

"Es mi responsabilidad, como artista y educadora, crear conciencia y hacer país. Los artistas no estamos solo para entretener, estamos para ser voz de aquellos que callan (muchas veces por temor), estamos para hacer la diferencia y sobre todo estamos para ayudar a construir el país que todos soñamos. Lo afirmo con respeto y con Puerto Rico en mi corazón".

Lizmarie Quintana

"Nuestro país nos necesitaba hace mucho tiempo. A ti, a mí... a TODOS. Nuestro país nos lo vandalizaron hace tanto....Siempre he alzado mi voz y asumo posturas. Ustedes me conocen… Hoy gracias a la voz de figuras jóvenes, artistas, comediantes, deportistas, cantantes, muchos salieron de la enajenación ¡Y QUÉ BUENO! Y esto va a sonar bien cabrón de clichoso, pero ¡UNIDOS SOMOS MAS! Pero igual les digo, que esto no sea cosa de un solo día. Esto apenas comienza".

Cristina Soler

"Hay gente valiente desde siempre, que viene denunciando lo que está pasando con el país hace muchos años y hay gente cagá que solo se une cuando ve que la mayoría se ha unido y es seguro hacerlo. Cuando es casi moda. Se les da la bienvenida y se les agradece que se unan, pero sepamos reconocer la diferencia entre unxs y otrxs. Porque sacar a Ricky será un gran triunfo, pero la lucha no termina ahí. Ahí comienza. Esta unión de país por una vida digna, la necesitamos siempre".

Modesto Lacén

"Estoy indignado y con tristeza en mi corazón".

Antonio Martorell

"Esto es una revuelta nacional e internacional, el gobernador está fuera de quicio por no decir que está desquiciado. El liderato legislativo el que tiene ahora la papa caliente en sus manos puesto que el gobernador se niega a renunciar, pues les toca a ellos hacer el debido residenciamiento… Los artistas siempre hemos estado en el área de tiro, siempre estamos vulnerables, si algo bueno sale de toda esta crisis es que ha hecho de todos los puertorriqueños y de las puertorriqueñas, artistas, porque tenemos que crearnos y recrearnos nosotros mismos".

Brenda Hopkins

"Vivimos un momento histórico en el cual nuestras palabras, silencios, acciones o inacciones decidirán el Puerto Rico que le dejaremos a nuestros hijos, sobrinos y nietos".

Los diseñadores también se expresan

Herman Nadal - Yo quiero diseñar en un país libre de corrupción, libre de personas que no les importa mi país. Libre de personas que no tienen patria ni escrúpulos. Los veo el miércoles

Lisa Thon- Ejercer mi profesión y educar en nuestra Isla por las pasadas décadas, además de ser un honor, ha sido un gran reto. Por ese respeto que merecemos como profesionales y seres humanos, deseamos tener líderes de compromiso con el mismo respeto que nos representen. #rickyrenuncia.