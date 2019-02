El músico británico Ozzy Osbourne, líder de la banda Black Sabbath, está hospitalizado en Los Ángeles, California, debido a una cuadro de gripe que le aqueja desde hace varios días, por lo que su gira europea sigue suspendida.

Fue su esposa, Sharon Osbourne, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.