“Te amo hijo. Día a día. Lograremos estar juntos para siempre”. Con estas hermosas palabras, el actor Julián Gil compartió unas tiernas imágenes de su encuentro con su pequeño hijo Matías, a quien no veía aproximadamente hace un año.

Recientemente, el actor de 49 años, quien se encuentra de gira por su más reciente proyecto profesional “¿Y si me caso?”, obra de teatro en la que es el protagonista, confesó que tristemente no extrañaba a su hijo pues no mantienen una relación.

“Pues no...suena duro pero no. Lamentablemente no lo extraño (a Matías), quisiera extrañarlo pero no lo extraño porque no lo conozco. No puedes extrañar algo que no tienes, entonces es duro. Lamentablemente no lo extraño. No solamente para Matías, para cualquier niño es tan importante la figura materna como la figura paterna, si no yo se la puedo dar porque existen algunas limitaciones, que alguien se la dé ¿no?”, fueron las palabras del actor.

Además, explicó que él prefirió ser feliz que tener la razón, por lo que decidió dejar en manos de sus abogados el tema.

"No es que me haya apartado del caso o que no quiera saber del caso pero tomé la decisión de empezar a vivir y lo dejo todo en manos de mis abogados, de los tribunales. Lamentablemente en los tribunales son procesos pesados y creo que la persona que podrá tomar las decisiones y a quién le dejo todo es a la mamá de Matías (Marjorie de Sousa)", dijo el actor.