Justin Bieber no quiere que Billie Eilish tenga problemas emocionales producto de la exposición en la que se encuentra.

El canadiense, de 25 años, confesó que es cercano a la gran ganadora de los Grammy y que espera "protegerla".

En entrevista con Apple Music, el artista pop que se encuentra promocionando su disco Changes (2020), declaró entre lágrimas que no quiere que Eilish "pase por nada de lo que tuve que pasar yo, porque no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme".

La artista, de 18 años, agradeció las palabras de quien confesó fue su ídolo en la adolescencia.

"Tiempos de cambios", escribió en su cuenta de Instagram junto a un extracto de la entrevista de Bieber y fotos de cuando era una "bilieber".

El intérprete de "Yummy" saltó a la fama cuando tenía apenas 14 años. Desde entonces ha experimentado varios conflictos emocionales vinculados a la depresión y el consumo de drogas.

En una reciente serie-documental de YouTube Original, Bieber habla sobre su lucha contra la depresión, el consumo de hongos, pastillas y confiesa que probó la marihuana por primera vez a los 12 años.