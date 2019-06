A lo largo de su carrera, Keanu Reeves se ha caracterizado por ser un hombre solitario, algo que confirmó en la reciente entrevista que otorgó a The Jakarta Post, en donde no sólo habló de su personalidad apartada de las demás personas, también reveló lo que piensa sobre el amor.

“Ya sabes, soy el chico solitario. No tengo a nadie en mi vida. Pero si esto ocurre, yo respetaría y amaría a la otra persona; esperemos que me pase a mí”, fueron las palabras con las que Reeves describió su estatus sentimental.

Al ser cuestionado sobre su personalidad, que es catalogada como la de un hombre solitario, Keanu fue muy contundente con sus declaraciones.

“No me preocupo mucho. Soy un actor, así que en los términos en los que me preguntas, no tengo respuesta”.

Y continuó: “Mis días son bastante normales. Por supuesto que hay autos de turistas, ellos visitan las casas de todos. Yo salgo por la mañana a buscar el periódico y entonces los veo”.

El actor describió su vida como algo muy normal, aunque señaló que en ocasiones es complicado ser una estrella: “A veces te sientes como un animal en una jaula. Pero en Los Ángeles a nadie le importa. En definitiva hay fotógrafos persiguiéndome, pero no salgo demasiado. Soy bastante aburrido”, finalizó Reeves.

La última pareja que se le conoció a Keanu Revees fue Jennifer Syme, quien falleció en 2001 en un accidente automovilístico cuando regresaba de la una fiesta celebrada en la casa del cantante Marilyn Manson.

Mientras que en 1999, Syme dio a luz a la hija de ambos, pequeña que nació muerta debido a que padecía leucemia.