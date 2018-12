La puertorriqueña Kiara Liz Ortega sufrió hoy, lunes, una caída durante el desfile de la gala especial de trajes típicos en Miss Universe 2018 en Tailandia.

En la trasmisión en vivo se pudo observar a la beldad caer de rodillas. Ante la caída, la Miss Universe de Puerto Rico tuvo que ser asistida por personal de la producción para poder levantarse. De hecho, Ortega escribió a través de un story en Instagram “Puerto Rico se levantó”.

Poco después del desliz, Ortega continuó caminando sobre la pasarela luciendo el traje inspirado en la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María el año pasado.

El traje típico de Ortega fue criticado en múltiples ocasiones a través de las redes sociales, pero antes de partir a Taliandia esta se expresó a gusto con la creación del vestuario.

El vestuario fue diseñado por el modista Joshuan Aponte y la reina ayudó con la creación del concepto del traje típico.

Una página web que reúne a un grupo internacional de missiólogos, colocó a Ortega en el tercer lugar de su listado de favoritas para llevarse la corona de la mujer más bella del mundo.

En segundo lugar se encuentra Miss Colombia, Valeria Morales. Mientras, la ganadora, según la predicción del portal, sería Miss Filipinas, Catriona Gray.

El certamen internacional será transmitido por WAPA TV el 16 de diciembre a las 8:00 p.m.

