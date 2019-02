La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, quien causó sorpresa y furor al aparecer junto a varias famosas en la pasada ceremonia de los Grammys, compartió la reacción que tuvo su mamá Marian Shields Robinson al verla en el escenario, quien al parecer no quedó tan impactada como el resto del público que vio el evento musical.

La esposa del expresidente Barack Obama se presentó en la edición 61 de los Grammy junto a Jennifer López, Lady Gaga, Jada Pinkett Smith y Alicia Keys, quien fue la maestra de ceremonias para hablar sobre el empoderamiento de la mujer y el papel que ha jugado la música en la vida de cada una de ellas.

Todas fueron ovacionadas, pero la que robó la atención fue la ex primera dama, que en más de una ocasión fue interrumpida por los aplausos de los asistentes.

Sin dudarlo fue una gran noche para Obama, sin embargo, su presencia y su discurso parece que no impresionaron demasiado a su mamá, como lo da a conocer la propia exprimera dama estadounidense en su cuenta de Instagram.

Y es que Michelle Obama decidió compartir dos capturas de pantalla de los mensajes que intercambió con su mamá luego de su presentación en los Grammy.

"Cuando tu madre piensa que no eres una verdadera celebridad", tituló Michelle Obama la conversación.

"Comparto los mensajes de mi madre la noche del #Grammy. Tengo que compartirlo con todos ustedes. #TextsFromMom", posteó Obama.

"Supongo que fuiste todo un éxito en los Grammy. Solo lo vi porque Gracie me llamó para avisarme", destaca uno de los mensajes de Marian Shields Robinson, la mamá de Michelle en forma de reproche a su hija.

Pero lo que más está causando sensación en las redes sociales, es que Robinson, cuestiona a su famosa hija sobre si conoció en la ceremonia a alguna "verdadera celebridad".

"¿Tuviste la oportunidad de conocer a alguna verdadera estrella o te marchaste corriendo cuando acabó?", cuestionó Robinson a Obama, dando a entender que Michelle no era una celebridad.

Michelle le respondió a su mamá que sí le había avisado que estaría presente en los Grammy, pero Robinson insistió que no fue así.

"No, no lo hiciste. Me habría acordado a pesar de que ya no recuerde demasiadas cosas", respondió la mamá a Michelle.

La exprimera dama no quiso entrar en polémica con su mamá y decidió disculparse por no haberle avisado, pero lo que sí no dejó pasar por alto es dejar claro que ella era realmente una celebridad. Algo que la exprimera dama lo tomó con humor.

"Y yo soy una estrella de verdad, por cierto", destaca el mensaje que le envió Michelle a su mamá.

Pero Robinson se limitó a contestar un simple "Yeah".

El post lleva más 2 millones de me gusta.

Ver esta publicación en Instagram When your mom doesn't think you're a "real" celebrity...Tonight in Phoenix, I shared this text thread from my mom from #Grammys night, and I just had to share it with all of you. #TextsFromMom ?? Una publicación compartida de Michelle Obama (@michelleobama) el 12 Feb, 2019 a las 10:35 PST

Durante su discurso sobre el empoderamiento de las mujeres, Michelle Obama habló en los Grammy sobre la importancia que tiene la música en su vida.

"Ya sea que nos guste el country, el rap o el rock, la música nos ayuda a compartir nuestra dignidad y tristezas, nuestras esperanzas y alegrías... Nos permite escucharnos unos a otros, invitarnos unos a otros. La música nos muestra que todo importa, cada historia dentro de cada voz, cada nota dentro de cada canción", indicó Obama.

Un discurso que le trajo una gran ovación.

Michelle Obama compartió en su cuenta de Intagram una fotografía donde aparece con sus compañeras de escenario.