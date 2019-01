Un grupo de detectives ha revisado vídeos de seguridad de Jussie Smollett, actor de “Empire”, caminando hacia un apartamento en el centro de Chicago tras visitar un restaurante de comida rápida de madrugada, pero ninguno muestra un supuesto ataque contra el actor, dijo la Policía.

Los investigadores “en su mayoría” pueden confirmar la ruta que Smollett tomó la madrugada del martes cuando dice que dos hombres enmascarados lo atacaron en una calle en el barrio de Streeterville, dijo el vocero de la Policía Anthony Guglielmi.

Sin embargo, hay huecos y ninguna de las imágenes que la Policía ha revisado muestra el supuesto ataque, señaló.

Smollett, quien es negro y homosexual, interpreta al personaje gay de Jamal Lyonen la exitosa serie de Fox, aseguró que dos hombres lo golpearon, le dijeron insultos racistas y homófobos, le lanzaron una “sustancia química desconocida” y le pusieron una cuerda en el cuello antes de escapar.

Guglielmi dijo que los detectives que están investigando las acusaciones como un posible crimen de odio han revisado cientos de horas de vídeos de seguridad de negocios y hoteles en la zona que está bastante vigilada.

Pero dijo que todavía necesitan recolectar y ver más, y agregó que están ampliando la investigación para incluir los vídeos de autobuses públicos y edificios más allá del lugar donde supuestamente ocurrió el incidente con la esperanza de encontrar a los hombres que coincidan con la descripción de los atacantes de Smollett.

“No hemos visto a nadie, a estas alturas, que coincida con las descripciones que dio, nadie se ve amenazante y no encontramos ningún contenedor”, dijo Guglielmi en referencia a un contenedor para el líquido que el actor dice que le arrojaron.

Smollett, de 36 años, regresó a su apartamento después del supuesto ataque y su mánager llamó a la Policía desde ahí unos 40 minutos después, dijo Guglielmi. Cuando los agentes llegaron el actor tenía cortadas y rasguños en el rostro y alrededor del cuello llevaba “delgada cuerda” que dijo que sus atacantes le pusieron, señaló. Snollett fue después al Hospital Northwestern Memorial por consejo de la Policía.

El FBI está investigando una carta amenazadora contra Smollett que fue enviada la semana pasada al estudio de Fox en Chicago, donde “Empire” se filma, dijo Guglielmi. El FBI no regresó una llamada en busca de información el miércoles, pero Bobby Rush, un congresista demócrata de Chicago, emitió una declaración pidiendo que la agencia realice “una investigación de derechos civiles inmediata y profunda del ataque racista y homofóbico”.

Además de su carrera como actor, Smollett es músico y un activista notorio, especialmente en temas LGBTQ.

El supuesto ataque generó indignación y una ola de apoyo para Smollett en redes sociales. Entre las múltiples celebridades y políticos que opinaron sobre el caso estuvo la senadora de California Kamala Harris, quien aspira a la contienda presidencial de 2020 y que calificó como “escandaloso” y “horrible” el ataque contra el actor, a quien conoce personalmente.

