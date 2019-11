Tras la muerte de José José, ocurrida el 28 de septiembre, muchos rumores y señalamientos en torno a la vida del ‘Príncipe de la Canción’ han surgido, y todo gracias a los amigos y compañeros que el cantante, quienes se han encargado de dar sus versiones sobre lo que pasó el cantante en los últimos años.

Una de ellas es Laura Zapata, quien al ser entrevistada por el programa “Suelta la Sopa”, de Telemundo, dejó entre ver que cuando ella compartió créditos con el intérprete, en la obra “Amar y Querer”, José Joel, hijo del artista mexicano, lo maltrataba.

Ante la pregunta directa de si ella presenció malos tratos a José José por parte de su hijo, Zapata contestó: “Bueno pues es lo que yo vi, lo que yo viví en esa ocasión”, y agregó. “Lo que yo puedo decir es que, sí fue un circo lo que hicieron en referencia a la muerte de José, qué pena, ¡qué vergüenza definitivamente! Pero bueno, cada quién se maneja con lo que es”.

Y al ser cuestionada sobre cuándo ocurrieron estos hechos y cómo podía asegurarlo, la actriz señaló: “Porque yo compartí con José en la obra de teatro “Amar y Querer” entonces me di cuenta de cosas que no voy a decir, porque no me quiero poner en el ojo del huracán”.

Laura también externó su opinión sobre cómo era el estado de salud del cantante cuando trabajaron juntos y detalló: “No bueno, pues es que yo decía, ‘¿a qué hora se cae muerto?’ Con el esfuerzo que estaba haciendo. Yo pensaba, ‘yo creo que José José lo que tiene que hacer, es estar descansando, irse a la playa’, pero pues estaba sacando los pendientes de su hijo”.