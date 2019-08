Madison Anderson Berríos sigue mejorando su español de camino al certamen Miss Universe, que se celebrará a finales de año. La actual Miss Universe Puerto Rico compartió en su cuenta de Twitter que comenzó sus clases de español y que son “geniales”, toda vez que dijo que ya tiene su favorita.

“Hay palabras increíbles. Tengo una favorita: ‘efectivamente’. Mu gusta mucho esa palabra. ¿Cuál es tu palabra en español favorita?”, compartió con sus fanáticos, quienes no dudaron en responderle con palabras como “amor”, “pan sobao”, “extraordinaria”, “libélula”, “anonadada”, “literal”, “mofongo” y “Madison”.

Chicos! Les cuento que mis clases de español son geniales. Hay palabras increíbles...tengo una favorita "Efectivamente" me gusta mucho esa palabra????

¿Cuál es tu palabra en español favorita? ?? — Madison?? (@madison_sarra) August 2, 2019

Desde que ganó el certamen nacional el pasado mes de junio, Madison enfrentó múltiples críticas por no dominar el español y por supuestamente, no ser “puertorriqueña”. Lejos de molestarse o frustrarse, la beldad ha demostrado entereza y se ha defendido de dichos ataques con una sonrisa y afirmando que “ser puertorriqueña se lleva en el corazón”.