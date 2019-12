Madison Anderson Berríos realizó un excelente papel en el certamen Miss Universe 2019 al resultar primera finalista, siendo la ganadora la candidata de Sudáfrica, Zozibini Tunzi, una estudiante de relaciones públicas de 26 años de edad.

El concurso se celebró en los Tyler Perry Studios en Atlanta, Georgia, y por quinto año consecutivo contó con el comediante Steve Harvey como animador. La ex Miss Teen USA y modelo Vanessa Lachey y la Miss Universe 2012, Olivia Culpo, fueron las coanimadoras.

La sudafricana ganó la corona luego de mantener un consistente mensaje en favor de la diversidad y de emplazar al concurso a romper el estereotipo de la belleza al seleccionar una reina negra y con cabello corto. Se trata de la primera representante de Sudáfrica negra en ganar la corona. Antes que ella, por el país africano ganaron Margaret Gardine, en 1978; y Demi-Leigh Nel-Peters, en 2017.

En esta edición 68 del afamado concurso de belleza, Anderson Berríos iba en busca de la sexta corona universal para Puerto Rico. Se convirtió en la candidata boricua que más alta posición logra en esta competencia desde que Zuleyka Rivera se coronó Miss Universe en 2006.

Desde su llegada a la competencia, Madison se destacó por su belleza, simpatía y seguridad, así como en la pasarela. La espigada rubia se lució también al exhibir un ajuar con el que siempre se proyectó elegante y a la moda.

Madison entregó lo mejor de sí, desde el momento en el que ganó la corona nacional, superando muchos retos y detractores, manteniendo siempre una actitud positiva.

Promueve el empoderamiento para la mujer

"Estando en el escenario de Miss Universe, creo que encontré mi misión: es una representación de dedicación, resiliencia y perseverancia. Creo que mi misión es enseñarle al mundo que la magia ocurre cuando nos rehusamos a rendirnos, porque el universo siempre escucha a un corazón terco", dijo Madison en su mensaje final, luego de entrar al cuadro de tres finalistas y antes de que se anunciara a la ganadora.

Antes, la primera vez que se escuchó “Puerto Rico” al ser llamada como parte del cuadro de las 20 semifinalistas, Madison se mostró agradecida por el apoyo de los puertorriqueños que desde temprano en el concurso se hicieron sentir entre el público ondeando banderas y ovacionando a la candidata nacional. “Me siento bien. Siento que traje a toda mi isla de Puerto Rico, aquí, en Atlanta. ¡Gracias, wow es increíble!”, dijo. Acto seguido, Harvey le cuestionó qué fue lo más que aprendió del coach de vida que la entrenó luego de ganar Miss Universe Puerto Rico. “Aprendí muchas lecciones, pero una lección particular que siempre ha resonado conmigo es que lo más revolucionario que podemos hacer es ser quienes somos. Y a pesar de las críticas, tenemos que continuar dominando nuestras vidas con un corazón seguro y un alma valiente”, destacó.

El cuadro de las 20 semifinalistas estuvo compuesto por Miss Puerto Rico, Madison Anderson, Miss Sudáfrica, Zozibini Tunzi; Miss Indonesia, Frederika Cull; Miss Vietnam, Thuy Hoang; Miss Nigeria, Olutosin Araromi; Miss Tailandia, Paweensuda Drowin; Miss Albania, Cindy Marina; Miss Francia, Maëva Coucke; Miss Islandia, Birta Abiba Pórhallsdóttir; Miss Croacia, Mia Rkman; Miss Portugal, Sylvie Silva; Miss Perú, Kelin Rivera; Miss República Dominicana, Clauvid Daly; Miss México, Sofía Aragón; Miss Estados Unidos, Cheslie Kryst; Miss Filipinas, Gazini Ganados; Miss Venezuela, Thalia Olvino; Miss India, Vartika Singh; Miss Brasil, Julia Horta; y Miss Colombia, Gabriela Tafur Nader.

1 / 20 Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Miss Tailandia, Paweensuda Drowin. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Indonesia, Frederika Cull. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Vietnam, Thuy Hoang. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Sudáfrica, Zozibini Tunzi. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Nigeria, Olutosin Araromi. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Albania, Cindy Marina. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Coracia, Mia Rkman. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Francia, Maëva Coucke. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Islandia, Birta Abiba Pórhallsdóttir. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Portugal, Sylvie Silva. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Puerto Rico, Madison Anderson Berríos. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Perú, Kelin Rivera. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss República Dominicana, Clauvid Daly. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss México, Sofía Aragón. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Estados Unidos, Cheslie Kryst. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Filipinas, Gazini Ganados. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Venezuela, Thalia Olvino. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss India, Vartika Singh. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Brasil, Julia Horta. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Colombia, Gabriela Tafur Nader. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Fue entonces cuando cada una de las semifinalistas tuvo la oportunidad de presentarse ante el jurado.

“Haber crecido en una familia bicultural me ha inspirado a conectar, a comprender mejor el hilo unificador entre todos nosotros. Esto me ha llevado a cinco continentes y aprender un idioma en solo tres meses. Y después de trabajar con las víctimas de violencia doméstica durante los últimos cinco años, liberé una campaña y un documental llamado ‘Metamorfosis’ para empoderar a las mujeres en su transformación personal. He dedicado toda mi vida a ser una líder de servicio, para no solo ser un eco, sino una voz”, expresó una serena Madison.

Mientras, Miss Sudáfrica destacó cómo creció pensando que no era una mujer hermosa por su color de piel. “Crecí en un mundo en el que las mujeres con mi color de piel y mi tipo de cabello no podíamos creernos bonitas. Quiero que las niñas que son como yo vean sus rostros reflejados en el mío”, reclamó.

Luego las semifinalistas desfilaron en traje de baño, y poco después, se anunció el top 10, en el que además de Madison y Zozibini, estuvieron Miss Estados Unidos, Cheslie Kryst; Miss Colombia, Gabriela Tafur Nader; Miss Perú, Kelin Rivera; Miss Islandia, Birta Abiba Pórhallsdóttir; Miss Francia, Maëva Coucke; Miss Indonesia, Frederika Cull; Miss Tailandia, Paweensuda Drowin; y Miss México, Sofía Aragón.

Las diez candidatas desfilaron en traje de gala durante una presentación en la que la cantante Ally Brooke realizó un homenaje a la cantante Selena Quintanilla que generó muchas críticas en redes sociales.

1 / 10 Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Miss Estados Unidos, Cheslie Kryst. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Sudáfrica, Zozibini Tunzi. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Puerto Rico, Madison Anderson Berríos. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Tailandia, Paweensuda Drowin. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Colombia, Gabriela Tafur Nader.(Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Islandia, Birta Abiba Pórhallsdóttir.(Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Indonesia, Frederika Cull.(Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Francia, Maëva Coucke. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss Perú, Kelin Rivera. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved)

Miss México, Sofía Aragón. (Copyright © 2016, IMG Universe, LLC. All rights reserved) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

Entonces, llegó el momento de reducir a cinco el grupo, y ahí estuvo nuevamente la boricua de 24 años, la nueva Miss Universe, Zozibini Tunzi, la representante de México y segunda finalista, Sofía Aragón; Miss Tailandia, Paweensuda Drowin; y Miss Colombia, Gabriela Tafur Nader.

Cada una debió responder las preguntas del jurado compuesto por la actriz venezolana Gaby Espino, la empresaria estadounidense Bozoma Saint John, la ex Miss America Cara Mund, la bloguera de belleza Sazan Hendrix, la ex Miss USA Crystle Stewart, y las ex Miss Universe Paulina Vega y Rijo Mori.

En el caso de Madison, le tocó responder si, ante un uso inadecuado de las redes sociales, se debe respetar la libertad de expresión o regular lo que se publica. La candidata respondió que se debe identificar a aquellas personas que las usan de forma negativa.

Mientras, a la nueva soberana se le preguntó qué entiende que deben hacer los líderes mundiales ante el cambio climático. “Los líderes pueden hacer un poco más, pero nosotros, como individuos, también podemos hacer un cambio. Hoy vemos a los niños protestando, pidiendo que se haga algo por el ambiente. Depende de nosotros mantener nuestro planeta seguro, a salvo”, opinó.

Entonces, se anunciaron las últimas tres, quienes tuvieron que responder a la misma pregunta de ¿Qué es lo más importante que le debemos enseñar a las niñas hoy?. “Hay tantas cosas que quisiera enseñarle a las jóvenes si tengo la oportunidad de ser la nueva Miss Universe, como que en un mundo en que tantas personas utilizan máscaras es tan hermoso ver un alma auténtica, abrazar eso que te hace única y abrazar quién eres porque nunca sabes a quién puedes inspirar solamente por ser tú misma y celebrar eso. Gracias”, expresó Miss Universe Puerto Rico.

Desde que llegó a Atlanta hace una semana y media, Madison destacó como una de las favoritas por su belleza, carisma y excelente vestir para cada uno de los compromisos.

Su participación mantuvo en suspenso a cientos de boricuas y figuras públicas, entre ellas, algunas de las Miss Universe puertorriqueñas, como Marisol Malaret (1970) y Deborah Carthy Deu (1985), quienes celebraron la actuación de la puertorriqueña.