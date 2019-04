La actriz Michelle Williams se separó de su marido, el músico Phil Elverum, con el que se había casado en julio del año pasado.

Según informó la revista People, el rumor comenzó a circular luego que la vieran a ella sin el anillo de matrimonio. Frente a eso, una fuente le confió a dicha publicación que "Michelle y Phil se separaron a comienzos de este año. Fue un divorcio en buenos términos y ambos son aún amigos".

En 2018, la pareja se había casado en una ceremonia muy íntima, en las montañas de Adirondack. En ese momento, y a pesar de ser muy reservada con respecto a su vida privada, la actriz habló públicamente sobre su relación.

En una entrevista con Vanity Fair, ella expresó: "Jamás renuncié a volver a enamorarme (.). Jamás en mi vida hablé sobre mis relaciones, pero Phil no es una relación más. Y eso es algo que vale. En el último tiempo la forma en la que él me ama es la forma en la que quiero vivir mi vida. Yo educo a Matilda para que se sienta libre de ser ella misma, y yo soy finalmente amada por alguien que me hace sentir libre".