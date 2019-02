El exbaterista de la banda británica The Cure, Andy Andersonmurió a los 68 años víctima de cáncer, informó la revista Rolling Stone en su sitio web.

La muerte de Clifford Leon Anderson, nombre real del exbaterista, fue confirmada por su excompañero de The Cure, Laurence "Lol" Tolhurst en su cuenta de Twitter.

“Con un peso en el corazón, tengo que reportar el fallecimiento de un hermano. Andy Anderson fue un verdadero caballero y un gran músico con un sentido del humor que mantuvo hasta el final, un testimonio de su hermoso espíritu en el último viaje", escribió "Lol" Tolhurst en la red social.

"Tuvimos la bendición de haberlo conocido", finalizó el emotivo mensaje del excompañero de Anderson.

Fue apenas hace más de una semana que el propio Anderson había anunciado en su página de Facebook que padecía cáncer terminal, y que pese a ese diagnóstico, él se encontraba optimista y pedía lo mismo a sus seguidores.

"Hola chicos, tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo; cubre totalmente el interior de mi cuerpo. Me encuentro muy bien y estoy consciente de mi situación", escribió Anderson en la red social.

"Yo definitivamente soy positivo sobre la situación. Bueno eso es todo por ahora. Bien gente. Gracias a todos por los buenos deseos. Los amo a todos, y están muy, muy cerca de mi corazón y ahí se quedarán para siempre. De cualquier manera, quédense bien ustedes mismos. Nos vemos pronto", destacó el mensaje que compartió con sus seguidores el pasado 17 de febrero.

También destacó que no quería ser un carga para su familia en caso de que tuviera que ser reanimado, dijo que eso no estaba en sus planes.

Respecto al tratamiento de quimioterapia y radiación dijo que es un tema que analizaría. Sin embargo, la muerte lo sorprendió días después de esa publicación.

De acuerdo a la información publicada en Rolling Stone, Anderson ingresó a The Cure en 1983,luego de que "Lol" Tolhurst, quien fuera el baterista original de la banda británica decidiera pasar como tecladista.

Así que Anderson tomó el lugar de "Lol" Tolhurst en la batería.

"Sus primeras contribuciones fueron dos cortes de la colección de singles de la banda en 1983, 'Japanese Whispers' , 'Speak My Language' y 'The Love Cats', que se convirtió en el primer Top 10 hit de The Cure en el Reino Unido. Anderson también ayudó a Robert Smith (vocalista de la banda) y Tolhurst a grabar su disco de 1984. The Top , y él apareció en su álbum Concert: The Cure Live", destaca Rolling Stone.

Su paso por la banda británica terminó en 1984, pero Anderson siguió con su carrera de músico. También durante su carrera participó en trabajos con varios famosos como Iggy Pop y Peter Gabriel, entre otros.

"Aunque no grabó ningún álbum, lanzó una gran variedad de pistas bajo el nombre de AAMuzik", revela el sitio de Rolling Stone.