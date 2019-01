Luego de protagonizar uno de los momentos polémicos en la pasada entrega de los Golden Globes, donde "ignoró" a Rami Malek, protagonista de "Bohemian Rhapsody", la actriz Nicole Kidman decidió aclarar qué sucedió realmente durante el polémico momento.

"Simplemente no sentí su mano sobre mi espalda y no me percaté de que me estaba llamando", aseguró la actriz de 51 años a Entertainment Tonight, (ET).

Y es que el momento bochornoso entre Malek y Kidman quedó grabado en un vídeo que fue compartido en las redes sociales, donde se ve al actor subir al escenario durante la edición 76 de los Golden Globes luego de que "Bohemian Rhapsody" fuera anunciada como la Mejor Película Musical.

El actor extendió su mano, tratando de saludar a la actriz, que en ningún momento volteó a verlo. Luego le tocó la cintura para caminar sobre el escenario, pero de igual forma ella "lo ignoró".

Luego de que las imágenes se hicieran virales en las redes sociales y fueran difundidas en la televisión, Kidman se percató de lo que había protagonizado sin querer, y calificó el momento como algo "embarazoso".

nicole didn’t spare a glance at rami this is my fav pic.twitter.com/zjPtgpcyyk — nicole (@chastaen) 7 de enero de 2019

"Fue muy embarazoso cuando lo vi después en televisión", declaró la actriz a ET.

Pero dijo que ya aclaró la situación con el actor, con quien asegura lleva una excelente relación. Incluso, dijo que se escribieron un correo electrónico y todo quedó tranquilo.

Indicó que ambos estuvieron "un poco aturdidos" cuando estaban en el escenario.

"Me envió un correo electrónico. Le envié un correo electrónico ... en realidad nos reíamos", indicó la rubia actriz.

"Me encanta ese hombre, de verdad, es tan gentil y habla con tanta dulzura. Es un encanto", aseguró Kidman a ET durante su paso por la alfombra roja de los Critics Choice Awards, realizados el domingo en California.