El actor estadounidense de origen egipcio, Rami Malek revela cómo se preparó para interpretar al fallecido Freddie Mercury, líder de la banda británica Queen, en la película "Bohemian Rhapsody", que se estrenará el próximo 2 de noviembre.

En entrevista con el sitio news.com.au, el actor confesó que para realizar la escena del icónico concierto Live Aid de 1985, revisó la presentación original en YouTube por lo menos de 1,500 veces, para estudiar cada detalle, gesto y movimiento del músico británico.

"Probablemente fueron 1,500 veces, quizás más", confesó Malek.

Ya que, dijo, no solo era personificar a Mercury, sino que se trataba de meterse en su piel y sentirlo para poder realmente interpretarlo en “Bohemian Rhapsody".

"Eso es algo que intentamos conseguir, movimiento por movimiento, incluso gesto por gesto de manera perfecta", comentó.

Live Aid fue un concierto benéfico que ofreció la banda británica en el Estadio de Wembley, en Londres, que se transmitió de forma simultánea en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia. El objetivo fue recaudar fondos para algunos países africanos.

“Todos los días grabamos una escena con una canción. Día uno, Bohemian Rhapsody. Día dos, Radio Ga Ga . Día tres, Hammer To Fall y Day-O. Cuatro hicimos Crazy Little Thing Called Love . Cinco, We Will Rock You y We are The Champions y en el sexto día descansamos", aseguró Malek.

El artista explicó que después realizaron todas las escenas del concierto, lo que calificó como una experiencia fenomenal, la adrenalina estuvo al máximo.

"Me sentí como si lo tuviera en mis huesos", precisó el actor de 37 años.

Y no es para menos, ya que durante el tráiler que se lanzó en mayo pasado se observa parte del concierto, donde el público y la banda logran conectarse durante las canciones.

En la escena se observa un estadio con miles de fans de la banda británica que gritan eufóricos con sus canciones.

Para el actor fue una de las escenas más fuertes e importantes que realizó.



Desde el principio, el actor estaba decidido a dar lo mejor de sí para interpretar a Mercury, por lo que antes de comenzar las grabaciones, no solo estudió al músico británico, sino que fue más allá en su afán de lograr una excelente interpretación, por lo que no dudó en mandar hacer una prótesis, muy similar a la dentadura singular del músico británico.

La prótesis dental la usó Malek a donde quiera que iba, tenía que "sentirse" y "parecerse" a Mercuy lo más posible, asegura.

"Tratamos de replicar tantas cosas que él tenía", explicó el actor que está listo para el estreno de la cinta.

Indicó que en la película trataron también de plasmar cada detalle de su vestuario.

"El nivel de autenticidad y recreación de todas las cosas de Freddie Mercury fue de un perfecto 10", aseguró el actor.

“Bohemian Rhapsody", representa la historia de la icónica banda británica, desde sus inicios hasta que logra fama y fortuna.

El grupo Queen estuvo integrado, además de Mercury, por el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon.

La cinta está dirigida por el británico Dexter Fletcher y el estadounidense Bryan Singer.

Mercury, que conquistó al público con su singular estilo interpretativo, murió el 24 de noviembre de 1991.