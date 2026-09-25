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Cantante Julián Oro Duro sale del hospital tras asalto en el que murió su esposa

Continuará el proceso de recuperación fuera del hospital, luego del ataque en su residencia en República Dominicana

25 de septiembre de 2026 - 11:21 AM

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Julián Oro Duro. (Instagram / julianorodurord)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El merenguero Gilberto Julián Satante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, fue dado de alta este viernes luego de permanecer ingresado en el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS), donde fue sometido a dos procedimientos quirúrgicos.

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El centro de salud informó que el intérprete presentó una evolución favorable tras la intervención realizada el jueves por el Departamento de Cirugía Bucomaxilofacial. En la revisión médica de este viernes, se encontraba estable y sin complicaciones registradas.

Luego de ser evaluado por el equipo médico, los especialistas determinaron que podía continuar el proceso de recuperación fuera del hospital.

El artista deberá seguir en casa las indicaciones y el tratamiento prescritos por sus médicos.

Julián Oro Duro había resultado herido durante un asalto perpetrado en su vivienda, ubicada en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este, entre el pasado domingo y la madrugada del lunes.

Durante el hecho fue asesinada su esposa, Zeneida Socorro Castillo.

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merengueRepública Dominicana
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Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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