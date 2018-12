Hace a penas unos días la cantante Cardi B anunciaba que el amor entre su esposo, el rapero Offset, y ella se había terminado luego de que por un año estuviesen haciendo funcionar la relación. Finalmente, el divorcio figuró como la única solución para sus problemas matrimoniales.

No obstante, Offset parece no estar de acuerdo con la madre de su hija de cuatro meses, Kulture Kiara Cephus, e intentó públicamente, por segunda ocasión, que la rapera regrese con él.

Yooo craziest shit happened at Rolling Loud. Offset interrupted Cardi B’s HEADLINING performance, in order to publicly ask her to take him back. She was not HAVING IT. pic.twitter.com/xmOpgs3Vqz — Romario Bautista (@coquihanii) December 16, 2018

Esta vez interrumpió su presentación durante el festival Rolling Loud en San Francisco Bay Area, California.

Cuando la cantante se disponía a comenzar con su estelar, el rapero entró con un micrófono en mano, mientras la producción del evento subió con lo que pareció ser arreglos florales que leían "take me back (acéptame de vuelta)". El rapero, frente a la cara sorprendida de Cardi B, le dijo que la ama y que lo estaba declarando ante el mundo, pero por la euforia de los presentes no se pudo apreciar con claridad el resto de la declaración.

Por su parte, la cantante de 26 años pareció no tomarlo como un gesto de amor, y luego de intercambiar algunas palabras fuera del micrófono, Offset, de 27, se marchó con las luces del escenario apagadas.

"Una vez es infiel, siempre lo será... No vuelvas con él", se le escucha decir a los fanáticos que disfrutaban del Rolling Loud 2018, el festival más grande del mundo de hip-hop que dura tres días.

Aunque la cantante asegura que el amor entre ambos se terminó por falta de cariño, anteriormente se había filtrado un vídeo el que se veía a Offset desnudo en una cama con otras mujeres, según la revista de entretenimiento StyleCaster.

Se cree que lo que subió la producción al escenario son flores porque hace cuatro días Cardi B compartió un vídeo en Instagram asegurando que ama los arreglos florales.

Por otro lado, no es la primera vez que el cantante busca evitar el divorcio entre ambos pues había publicado un vídeo hacía poco, también en Instagram, pidiendo volver con Cardi B como regalo para su cumpleaños.

"Solo tengo un deseo de cumpleaños, y eso es tener de vuelta a mi esposa Cardi. Estamos pasando por muchas cosas, muchas de ellas de los medios, y quiero pedirte perdón Cardi... Rompí tu corazón y la promesa, la promesa de Dios y fui egoísta... Estoy tratando de ser una mejor persona", expresó Offset.

Cardi B reaccionó a los intentos de reconciliación y dijo que atacar al padre de su bebé no la hará sentir mejor.

"Seguimos siendo familia", sentenció.

Más tarde subió otro vídeo para defenderse de las personas que estaban diciendo que lo excusaba sin razón alguna y que eran indicios de que lo perdonaría y regresaría con él.

"Dios me puede dar y traerme el hombre más perfecto, glamuroso, fabuloso y ese hombre glamuroso, fabuloso y perfecto no amará a mi hija de la misma forma que su padre la ama. Por eso no me gusta le estén dando una paliza (por internet). Sé cuánto duele", dijo.

Actualmente la hija de ambos tiene 4 meses de edad.