A solo horas de enfrentarse a su prueba de reivindicación en Tenerife, el cantante puertorriqueño Manny Manuel recibió hoy un mensaje motivador de parte de su amigo, el actor Osvaldo Ríos.

El vocalista subirá esta noche al escenario del Carnaval de Güímar, en las islas Canarias para demostrar que sigue siendo el apodado de “Rey de Corazones y que su errática presentación en febrero en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria quedó en el pasado. Así se lo dejó saber Ríos al publicar un mensaje alentador y motivador para la voz de “Como duele” en la red social Facebook.

“Sé que tienes una presentación hoy y me tomo el atrevimiento de desearte el mayor de los éxitos. Decirte que Dios está contigo y que todo un pueblo está contigo. De que muchos oramos por ti y que seguimos orando por ti para que no solo te vaya bien esta noche, sino siempre. Nunca olvides que sobre tus anchos hombros llevas a todo un pueblo y que cuando te trepas a un escenario ya no eres Cruz Manuel, ya no eres Cruz Manuel, eres Puerto Rico”, indicó Ríos.

El merenguero recibió con inmensa alegría el mensaje de su amigo a quien le agradeció.

“Esto es una prueba más de que camine la góndola correcta ... Gracias Osvaldo, no tienes idea de la fuerza que me dan tus palabras… hoy es una gran noche”, escribió el merenguero en relación al vídeo del actor boricua radicado en Miami.

Durante estos días, el merenguero y medios españoles han publicado vídeos de ensayos del artista en la que se escucha y se observa al cantante en excelentes condiciones para presentar un espectáculo inolvidable.

El cantante orocoveño fue expulsado del evento por aparecer en el escenario en un aparente estado de embriaguez.

Luego de varios días alejado de los medios de comunicación, el cantante rechazó que hubiese estado ebrio y atribuyó su comportamiento a unas pastillas para manejar la ansiedad que se había tomado antes del evento.

Pese al revuelo que causó el incidente, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, le dio una oportunidad al artista para que se presente esta noche en su municipio.

Otras figuras que le han enviado mensajes de aliento son la modelo y empresaria Maripily y el cantante Jerry Rivera.