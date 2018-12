La puertorriqueña Kiara Liz Ortega se enfrentó ayer miércoles al jurado que seleccionará el grupo de las semifinalistas de Miss Universe. Para esta cita, la modelo lució un ajuar color blanco, del diseñador Luis Antonio.

No obstante, será el domingo cuando llegue la esperada noche final del certamen internacional y con ella todas las ilusiones de ser coronada como la mujer más bella del universo. Para 94 candidatas, quedarán ilusiones en el camino y nuevos rumbos que tomar.

Y para nuestra representante, más allá de la corona, permanecen experiencias únicas vividas en las pasadas semanas en Tailandia.

“Esto es mejor de lo que imaginé. Yo no tenía experiencia en nada de certámenes, y vivir esto por primera vez me motivó a entregarlo todo. Cada presentación me llena mucho porque estoy representando a Puerto Rico. Espero que a mi gente le guste y se sientan orgullosos de mí”, expresó la beldad de 25 años a El Nuevo Día.

Más armonía que rivalidad

Para sorpresa de Kiara, el ambiente que encontró en el certamen no era de rivalidad como había le había sido advertido.

“Pensé que nada más uno llegaba a la competencia y todas las chicas iban a estar en esa rivalidad que siempre se comenta. Pero aquí no es así, aquí todas las chicas son muy buenas. Aunque están las que siempre se mantienen en competencia y quizá por eso están alejadas de las demás; otras están en su mundo. Existe de todo, somos 95 participantes… Otras, al igual que yo, se están disfrutando la competencia y se llevan bien con todas”.

La estudiante de enfermería apuntó a las candidatas de Chile, Vietnam, China y Sri Lanka como sus amigas.

“Siempre me junto con estas chicas que esparcen una vibra positiva. Con las compañeras que me paso son bien positivas, siempre están alegres y se disfrutan al máximo todo como yo”.

La estadía se le ha hecho mágica por todos los lugares que ha paseado en Bangkok.

“Todo me ha impactado; los sitios a los que nos han llevado como templos, la ciudad, playas. No es lo mismo cuando los ves en fotos que en directo. No hay palabras para describir cada estructura, tienen detalles bien peculiares. El más que me gustó era una estructura en madera tallada con techos superaltos. Es como si estuvieras dentro de una película”.

Comparte la futura enfermera, que los tailandeses le han dado apoyo a través de las redes sociales aun antes de llegar a Bangkok.

“No sabía el compromiso que estas personas tienen con el certamen y el compromiso que tenían conmigo. Lo bueno que tienen es que se aparecen en cada actividad, no me llaman Puerto Rico, sino Kiara. Traen fotos mías para firmárselas. Tienen muchísimos detalles que no me esperaba, ni siquiera pasó por mi mente que algo como esto fuese tan real”.

Kiara destacó que hay un sentimiento que todas tienen por igual, y es el orgullo de llevar la cinta de su país en el pecho.

“Más allá de ganar la corona, el representar a nuestro país es lo que nos engrandece. Siempre que estamos hablando de nuestros respectivos países hablamos de ellos con la frente en alto, con el pecho inflado, porque amamos a nuestras patrias. Para mí ha sido siempre mi sueño representarla”.