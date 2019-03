Nueva York - La larga carrera de la actriz y cantante puertorriqueña Rita Moreno, en cine, teatro y televisión, será reconocida con el prestigioso premio Peabody durante la 78 edición de estos premios en Nueva York el próximo 18 de mayo.

Esto significa que la estrella de 87 años se convertirá en apenas la tercera persona en alcanzar el estatus "PEGOT", acrónimo con el que se conoce a quienes han sido distinguidos con los premios Peabody, Emmy, Grammy, Oscar y Tony, detalló Prensa Asociada. La actriz y cantante Barbra Streisand y el director de cine Mike Nichols son los únicos dos “PEGOT” previos.

La junta directiva de la organización anunció este jueves en un comunicado que con el premio Peabody Career Achievement Award se reconoce a las personas cuyo trabajo y compromiso con los medios digitales ha dejado un marca indeleble en ese campo.

"Rita Moreno es un talento único que no sólo ha roto barreras, sino que su carrera continúa en desarrollo más de seis décadas después de su debut", indicó Jeffrey P. Jones, director ejecutivo del Peabody, que se entrega anualmente y reconoce la excelencia de programas de radio o televisión en Estados Unidos.

"Estamos complacidos de celebrar sus muchas contribuciones al entretenimiento y los medios de comunicación, así como su pasión por la programación para niños e importantes temas sociales", señaló además Jones sobre la artista de 87 años.

Moreno, que nació en Puerto Rico pero se trasladó junto a su madre a Nueva York cuando era una niña, es una de pocas actrices que ha ganado los premios más importantes en Estados Unidos en el mundo del espectáculo: el Oscar, el Tony, el Grammy y el Emmy, y continúa trabajando.

Con una carrera que comenzó a los 13 años en Broadway, Rosa Dolores Alverio, conocida como Rita Moreno, también ha recibido otros premios en el mundo del entretenimiento así como la Medalla Presidencial a la Libertad, el más alto honor a un civil.

Su carrera en el cine la llevó a hacer pequeños papeles, en 1956 tuvo uno secundario en "El rey y yo" y en 1961 obtuvo el personaje de Anita en la película "West Side Story", que en Broadway había sido interpretado por Chita Rivera.

Fue Anita el que precisamente le mereció el Oscar, siendo la primera puertorriqueña en ser reconocida con el importante premio.

Entre el 1971 y el 1977 interpretó personajes en la serie infantil "The Electric Company" y también apareció en "The Muppet Show" y otras importantes series de televisión.

A finales de los 90 interpretó a "Sister Pete", la monja de la serie "Oz" de HBO, y en esa década también fue la voz de Carmen Sandiego en la serie animada de Fox "Where on Earth is Carmen Sandiego?".

En 2011 publicó su autobiografía "Rita Moreno: Life Without Makeup", mientras continuaba con diversos proyectos de actuación y conciertos con su grupo.

En 2017 y durante tres temporadas Moreno actuó en "One Day At a Time" de Netflix, que fue nominada a un premio Peabody.

Recientemente se integró como directora ejecutiva al proyecto del cineasta Steven Spielberg que volverá al cine para presentar la nueva versión de "West Side Story", en la que también actuará.

La primera entrega de este premio se realizó en 1941 y es administrado por la Escuela Henry W. Grady de Periodismo y Comunicación de Masas en la Universidad de Georgia (UGA).