La actriz mexicana Salma Hayek dio una sorpresa a sus fans al compartir en su cuenta de Instagram unas fotografías donde luce un look de pelirroja, lo que ha causado sensación en las redes sociales. Pero no solo es eso, ya que también presume unos lentes de contacto de color verde.

Y no es que a la actriz de 52 años no le guste su cabello negro. Ese cambio de imagen se debe a su personaje de Clara Luna en su nueva película “Limited Partners” y ha aprovechado sus redes sociales para ir promocionando la cinta.

"Les presento mi personaje Clara Luna", escribió la actriz en la red social, donde compartió la foto que está causando sensación en Internet.

En la imagen se muestra el rostro de la actriz, resaltando sus "ojos verdes" y su cabello rojizo.

El post lleva más de 88,000 me gusta. Y ha recibido elogios de sus fans.

"Bellísima. Guapa. Linda. Cualquier look te queda bien", son algunos de los comentarios que le han posteados sus seguidores.

En la otra fotografía que compartió la protagonista de "Frida", aparece junto a las actrices Tiffany Haddish y Rose Byrne, sus compañeras de aventura en la nueva cinta.

La mexicana aclara el motivo de su cambio de look y aprovecha para felicitar a Tiffany por su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños Tiffany. No se preocupen. No me disfrace para celebrar. La pelirroja es el personaje que estoy interpretando con ella y Rose", precisó la actriz mexicana.

Haddish cumplió 39 años el pasado 3 de diciembre.

La imagen lleva más de 193,000 me gusta.

Las especulaciones de que Salma se quedaría por algún tiempo de pelirroja se han venido abajo, luego de que la actriz publicara un vídeo donde se le ve nuevamente con su cabello negro, pero se desconoce sí ese vídeo fue tomado recientemente.

“Así se siente uno cuando termina de comprar los regalos navideños”, posteó la actriz junto al vídeo donde se levanta en una piscina de pelotas negras y blancas.