Las seis semifinalistas del certamen de belleza Miss Mundo Puerto Rico 2019 fueron escogidas ayer durante un evento celebrado en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El grupo está formado por las representantes de Bayamón, Daniella Rodríguez Laureano; Cayey, Yashira Marrero Vázquez; Juana Díaz, Mariangie Alicea Figueroa; Carolina, Karimar Quiñones Algarín; y Caguas, Maritery Carrión Portela. La sexta participante seleccionada, Nicole Paredes Rivera, de Humacao, fue escogida mediante una votación virtual.

En la primera ronda del evento un empate entre dos candidatas provocó que fueran 13, en lugar de 12, las jóvenes escogidas al inicio de la competencia.

Ese grupo lo integraron, además de las seis semifinalistas, las candidatas de las representantes de Añasco, Génesis Alemañy Matías; Río Grande, Isamar Rosa Rivera; Isabela, Ashley Ríos Rodríguez; Dorado, Yireh Pizarro Sepúlveda; Utuado, Betzaidy Ballester; San Lorenzo, Natalia Corrodeguas Díaz y San Juan, Reina Ríos Santana.

La competencia se transmitió por Facebook Live en la página de uno de los auspiciadores del evento, Avon.

Previo al evento anoche, el certamen organizó cinco mini competencias acerca de los temas: talento, mejor cuerpo, top model, deporte y belleza con propósito, que consistía de desarrollar una iniciativa de impacto social. Las ganadoras de cada una pasaron directamente al grupo inicial de finalistas. También se llevó a cabo una prueba para que las chicas demostraran su capacidad para manejarse en una emisora de radio. Este reto se llamó “Personalidad de La X” y lo ganó la representante de Humacao.

Asimismo, las aspirantes llevaron a cabo una obra comunitaria colectiva sobre el tema de la violencia contra la mujer, titulada “Proyecto Colectivo Contra la Violencia de Avon”, en la que resultó ganadora la concursante de San Lorenzo.

El premio a la joven más amistosa correspondió a Vega Baja, Valeria Sánchez Rodríguez.

Camino a la final

Para mañana, lunes, en el Hotel Verdanza, en Isla Verde, las seis finalistas serán sometidas a una evaluación final con un nuevo jurado que escogerá a la nueva soberana. La decisión estará basada en una serie de entrevistas dirigidas a valorar la proyección internacional de las candidatas, con miras a determinar cuál está mejor preparada para representar al país en la competencia internacional a celebrarse en diciembre en Filipinas.

Además, el jurado prestará atención especial a las destrezas de comunicación, la cultura general, la condición física y la estética general de las concursantes. Se informó que los jueces serán personas expertas en cada una de estas áreas. Las entrevistas a cada una serán por separado y durarán alrededor de 10 minutos.

Los organizadores de Miss Mundo informaron que el último de los programas especiales “Una reina para el mundo”, se transmitirá el jueves, 29 de agosto de 7:00 a 8:00 p.m. en ABC Puerto Rico.

Esa edición será sobre la competencia preliminar y a las 8:05 p.m. comenzará la gran final a través de la cuenta de ABC Puerto Rico por Facebook Live.

“Transmitir la gran final por Facebook Live nos expondrá a nivel internacional sin limitaciones geográficas y además lo podrán ver todas las personas que tengan interés en verlo sin importar dónde se encuentren”, indicó Wilnelia Merced Forsyth, directora del certamen en Puerto Rico.

“Estamos innovado la forma de hacer certámenes no solo en Puerto Rico sino a nivel internacional y al mismo tiempo estamos adaptándonos a lo que son las exigencias de los seguidores de Miss Mundo”, dijo Merced Forsyth, quien animó el certamen anoche junto al actor Fernando Allende.

Durante la velada la ex Miss Mundo 2009, Jennifer Colón, cantó con su esposo Elan Allende, hijo mayor del actor, el tema “Al derecho y al revés”, junto a su banda Shambayah. Mientras, el hijo menor de Allende, Edan, cantó el tema “Nunca me sueltes”.

Dayanara Martínez, Miss Mundo Puerto Rico 2018, participó de la velada y se dirigió al público para reflexionar acerca de las experiencias que ha vivido durante el pasado año.