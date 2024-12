A 10 años de la partida de Topy Mamery: “Papi se caía, le pasaba algo malo y subía más arriba todavía”

Habla su hija Tania

En una entrevista dada al programa “Lo sé todo”, Tania Mamery , hija del fallecido, habló sobre cómo ha lidiado con la ausencia de su progenitor durante estos pasados 10 años y cómo siempre lo tiene presente en todo momento. “Creo que mucha gente lo conoce de su trabajo profesional, que gracias a Dios fue súper exitoso, tuvo mucho éxito en su carrera, pero con 100% seguridad puedo decirte que lo mejor que él hizo fue ser padre...” , expresó la presentadora y actriz. “A los 10 años yo lo sufro como el primer día, lo extraño como el primer día y eso es reflejo del padre que él fue y sé que no todo el mundo tiene esa bendición. Siempre, aunque partan físicamente, uno lo siente consigo. Yo lo siento todo el tiempo y hay como cositas por ahí que me pasan, que digo ese es papi diciéndome algo”.

“Tengo que confesar que los primeros años, desde que papi se fue, fueron horribles. Tuve una depresión intensa que no sabía ni que existía. Lo que a mí me sacó de eso, fue saber cómo vivió papi”, destacó Tania en la entrevista dada al programa de Wapa TV. “Lo que papi hubiese querido para la gente que él quería. Que siguieramos viviendo nuestras vidas y así fue que papi vivió. Papi se caía, le pasaba algo malo y subía más arriba todavía... me gustaría que la gente lo recordara así”.