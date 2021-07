Lo que muchos estaban esperando, fue develado hoy en las redes sociales de la presentadora puertorriqueña Adamari López: un álbum fotográfico de sus comentadas vacaciones familiares en Europa. En menos de media hora la publicación cuenta con más de 20 mil “me gusta” y cientos de comentarios llenos de elogios y buenas palabras.

“Aquí les muestro un poquito de mis vacaciones, las disfruté mucho y me hacían falta porque aunque amo mi trabajo en @hoydia también es bueno un descanso para recargar energía. ¿Quieren ver más?”, escribió la también actriz que en algunas de las imágenes luce ajuares en combinación con su hija Alaïa.

Lo que le llamó la atención a muchos seguidores de la anfitriona del programa mañanero “Hoy día” de Telemundo fue que en ninguna de las fotos que publicó aparece su excompañero, el bailarín español Toni Costa. Algunos lo ven como una señal de que no hubo ni habrá reconciliación entre la pareja que anunció su separación el pasado mes de mayo.

PUBLICIDAD

“Bellas fotos. Lástima que no hubo fotos con Toni. Esto deja más que claro que no hubo reconciliación entre ambos. Lo único bueno de este viaje es que lo hicieron en familia y por el bien de Alaïa. Ojalá que no sea muy tarde para una reconciliación”, dijo una fanática. “Muy linda, pero serían más lindas esas fotos donde estuviera el papá de la nena. Ustedes formaban una familia muy linda. ¿Qué pasó? Todo tiene solución en esta vida. Solucionen las cosas que ustedes son unas lindas personas”, sostuvo otra de las seguidoras.

López se reintregró al espacio televisivo ayer, luego de un tiempo de asueto en el que también dijeron presente su hermano Adalberto y su esposo. Durante los primeros de “Hoy día”, los anfitriones Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, Arantxa Loizaga y Nacho Lozano le dieron la bienvenida a la comunicadora, quien los sorprendió hablando italiano.

Costa, por su parte, está en Las Vegas, disfrutando de una convención de la empresa estadounidense Monat. El exinstructor del “reality” de Univision “Mira quién baila” aprovechó y compartió a través de las historias de Instagram los beneficios que ha obtenido con la compañía que vende productos para el cuidado del cabello, productos para el cuidado de la piel y productos de higiene para mascotas.

A principios de esta semana el empresario alzó su voz en contra de todos los que especulan que tanto él como López le están “tomando el pelo” a sus seguidores y fingen sus problemas amorosos.

“Aquí nadie ha tomado el pelo a nadie, solo estamos compartiendo con nuestra hija”, sentenció.