La presentadora boricua, Adamari López, retomó hoy sus labores en el programa “Hoy día” de Telemundo, luego de unas semanas de vacaciones en Italia junto a su esposo, el bailarín español Toni Costa y la hija de ambos, Alaïa.

Durante los primeros minutos del espacio televisivo que se transmite de lunes a viernes, los anfitriones Stephanie “Chiquibaby” Himonidis, Arantxa Loizaga y Nacho Lozano le dieron la bienvenida a la también actriz, quien los sorprendió hablando italiano. A modo de broma, López insinuó que las únicas palabras que aprendió fueron las relacionadas a la comida como “pizza” y “espagueti”.

“Bongiorno per la mattina. Yo solamente sé decir eso, no me hagan decir otra cosa”, dijo entre risas.

A través de las redes sociales del programa, la producción también recibió a la boricua con una fotografía.

PUBLICIDAD

“@adamarilopez ya está de regreso de sus vacaciones. ¡Estamos felices de tenerla de vuelta en la casa!”, añadió.

Ayer, lunes, la comunicadora celebró el “lunes de consentimiento” y recibió a su esteticista para realizarse un facial con probióticos y prebióticos para hidratar su piel luego de las vacaciones. Alaïa no se quedó atrás y también recibió un tratamiento para la piel especial para una niña de su edad.

“Luego de haber tenido unas vacaciones, hay que darse un cariñito en la cara”, dijo López desde la comodidad de su hogar. Al fondo, en el sofá, ubicaba un cojín personalizado con una foto familiar.

Sale en su defensa

A finales de mayo, la pareja anunció a través de las redes sociales su separación luego de 10 años. Aún así, decidieron emprender el viaje juntos como lo “teníamos planificado”, según contó López en entrevista con Ivonne Orisini y Ramón “Gatto” Gómez del programa “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo.

Desde que llegó al otro lado del mundo, el exinstructor del “reality” “Mira quién baila” no paró de compartir con sus seguidores cada aventura a a través de las historias de Instagram y una que otra foto.

El exinstructor del "reality" "Mira quién baila" salió en su defensa a través de las redes sociales.

En las redes del bailarín, no faltaron quienes se atrevieron a criticar. “Han estado juntos los tres todas estas vacaciones, aunque me alegra de que estén juntos me molesta que nos tomen el pelo así”, fue uno de los comentarios que recibió Costa en la última publicación donde posó con su hija.

El español no aguantó las ganas y le respondió a su seguidora. “Aquí nadie ha tomado el pelo a nadie, solo estamos compartiendo con nuestra hija”, apuntó.