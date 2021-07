El viaje de vacaciones que realiza Toni Costa con su hija Alaïa y con Adamari López ha servido para crear memorias en familia, a pesar de la crisis que ambos enfrentan como pareja.

La presentadora de “Un Nuevo Día” de Telemundo y el coreógrafo han disfrutado de los hermosos paisajes de Italia, en especial la costa de Capri. La familia también disfruto de cena exquisita en un prestigioso restaurante de Italia.

Aunque la actriz puertorriqueña no ha compartido imágenes de sus vacaciones, Costa lo ha hecho a través de videos y fotos en el que aparece toda la familia, incluyendo al hermano de la animadora Adalberto López y su esposo. La publicación de sus videos han sido en sus cuentas de redes sociales.

El bailarín español es quien ha mostrado un poco de resignación sobre el futuro de ellos como pareja al expresar en un video que “este viaje ha sido para crear memorias y pase lo que pase siempre vamos a estar con nuestra hija para que se lleve un buen recuerdo”.

“La pasamos de maravilla creando memorias y bonitos recuerdos para toda la vida, nuestra hija está feliz y eso es lo más importante para nosotros sea cual sea la situación”, expresó el bailarín sobre la travesía en bote por la Gruta Azul en Capri, uno de los lugares más hermosos de la costa italiana.

Costa viajó primero con su hija a España, específicamente a Valencia, de donde es natural el bailarín. Luego se reencontraron en Madrid con la presentadora con quien a juzgar por los videos que ha publicado se le ve feliz de estar de vacaciones en familia.

De hecho hoy, viernes, regresaron a España para llevar al aeropuerto a “mis cuñados que se van a Miami”, dijo el artista en una de sus historias en Instagram.

El viaje de López y Costa a suelo español ha provocado que sus seguidores especulen ante una posible reconciliación, luego de que la artista diera a conocer el pasado 27 de mayo, la separación de la pareja a través de un vídeo en sus redes sociales. Cabe señalar que la actriz ha continuado su estilo de vida saludable con ejercicios y tranquilidad.

“Hoy quiero compartirle que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracterizan prefiero que la escuchen de mí. Llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi diez años de unión y de tener la dicha de procrear a nuestra adorada Alaïa, he decidido revaluar la relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, expresó la actriz sobre la determinación.

Tanto López como Costa han sido enfáticos en que la relación que ambos tienen con su niña de seis años no va a cambiar. Ambos son padres presentes en todas las actividades de Alaïa.

En una entrevista que el exinstructor del “reality” “Mira quién baila” de Univision concedió a la revista digital “Siempre Mujer” dio un consejo a padres que estén pasando por una situación similar.

“Sea cual sea la duración de esta etapa en nuestras vidas, que hagan todo lo que está en sus manos para que sigan con su rutina, que sigan presentes, que multipliquen todo, la atención, la comunicación, la entrega y las demostraciones de amor hacia ella, pero sobre todo la conexión, el respeto y las buenas formas con su mamá, ya que seguimos siendo un ejemplo para ella y seguimos siendo un equipo encargado en el bienestar y crianza de nuestra hija”, explicó el bailarín español.

Los seguidores de la pareja en las redes sociales los han felicitado por la madurez que han demostrado como padres en la que ha procurado el bienestar de la menor en todo momento. De igual forma hay muchos que al ver los vídeos y fotos de las vacaciones en familia anhelan la reconciliación de la pareja, una de las más queridas en el mercado latino.