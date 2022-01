La puertorriqueña Adamari López se mostró sumamente contenta por su vuelta al trabajo, mañana lunes, luego de haber estado ausente por más de una semana tras de dar positivo al COVID-19.

En un gracioso vídeo publicado por López, se le ve bailar una canción, muy popular en la aplicación de TikTok y luego interactuar con una voz que aparece de fondo. El vídeo tenía escrito el mensaje: “¡Feliz porque regreso mañana temprano a trabajar temprano!” Este tipo de divertidas imitaciones son muy frecuentes en las cuentas de redes sociales de la artista.

El pasado 14 de enero, la artista publicó un mensaje en sus redes sociales donde explicaba que había dado positivo en una prueba de COVID-19. En ese momento, la coanimadora de “Hoy día”, dijo que llevaba unos días sintiéndose “un poquito malita” y que pensaba que tenía un catarro.

“Sé que muchos han estado preguntándose por qué no he estado en el ‘show’ desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo”, sostuvo quien fue parte del jurado del “reality” “Así se Baila”.

En ese momento, la expareja de Toni Costa aprovechó para agradecer las muestras de cariño y solidaridad. “Voy a estar cuidándome y, pues alejada unos ‘diitas’ más hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien y solamente quería dejarles saber. Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero poder seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos. Mientras tanto, les dejo un beso enorme y gracias siempre por estar pendiente”, manifestó.

Tiempo en el hospital

De la misma forma, cinco días después de haber anunciado que había dado positivo, la puertorriqueña publicó otro vídeo en el cual indicaba que había tenido que pasar varios días en el hospital por recomendación de sus médicos.

“Hablando con mis doctores y mi equipo médico tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento”, expuso López. La comunicadora aprovechó para enfatizar que una crisis previa de salud la motivo a conversar con sus doctores.

Hola, hola, mi gente linda. Quiero compartir con ustedes un poco de este difícil proceso que he vivido desde que di positiva para el Covid-19. Les mando un abrazo a todos y gracias por sus oraciones🙏🏼 Posted by Adamari Lopez on Monday, January 17, 2022

“Recuerden que hace aproximadamente tres años yo tuve influenza y me vi muy mal de salud en un estado bastante difícil y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo teniendo síntomas que podían ser parecidos”, dijo. En el 2018 López sufrió una fuerte neumonía que la llevó a un estado de gravedad.

De igual forma, también mencionó que su hija Alaïa también había dado positivo al COVID-19, pero que no presentó problemas serios. “Alaïta está bien, entiendo yo que fue quien me pegó el COVID-19 a mí. Creemos que ella lo pudo haber agarrado en alguna de las actividades o escolares que ella hace o extracurriculares porque ella fue la primera que presentó síntomas, pero ella salió negativo rapidito”, explicó en ese momento.