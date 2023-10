Octubre el es mes de la concienciación del cáncer de seno, y con ese motivo, el presentador Rodner Figueroa invitó a la actriz Adamari López a su podcast “Cara a Cara con Rodner”, para dialogar sobre la difícil enfermedad que la puertorriqueña enfrentó cuando tenía 33 años de edad.

Durante el más reciente episodio del programa, el venezolano conversó amenamente con la expresentadora de Telemundo sobre su diagnóstico y testimonio como ahora sobreviviente de cáncer.

Sin embargo, fue una específica pregunta la que tambaleó por completo a la actriz de la telenovela “Gata Salvaje”, provocándole nostalgia y hasta lágrimas.

“Te voy a hacer una pregunta que me incomoda hacértela, pero quiero que seas honesta para esas mujeres que quizás van a atravesar, Dios no quiera, este proceso. Cuando te hacen la mastectomía y te ves la primera vez sin un seno, ¿cómo enfrenta una mujer eso?”, le preguntó Rodner.

PUBLICIDAD

Visiblemente conmovida y entre lágrimas, Adamari López respondió: “Creo que eso no me lo habían preguntado hace mucho tiempo…”.

“Perdón, no era mi intención. El propósito es ayudar”, indicó Rodner.

“A veces uno piensa que con el paso del tiempo supera eso que pasó. En ese momento yo me quería enfocar mucho en estar bien, en verme sana; pero, por ejemplo, cuando yo me quité el seno me quedó un poco más alto uno que el otro. Yo me quité el seno derecho, que era el seno que tenía cáncer, y el izquierdo me lo dejé porque con el deseo de ser mamá quería lactar a mi bebé cuando eso pasara …”, explicó la boricua al recordar el proceso de su mastectomía.

“Pero sí, uno piensa voy a perder femineidad, se querrá casar esta persona conmigo, cómo me voy a enfrentar en términos de trabajo también, o sea eran muchas preguntas. Al salir en la televisión con mucho de lo que uno trabaja es el cuerpo y el cuerpo después de eso a mí me cambió en todos los aspectos: en el seno, después engordé, se me cayó el pelo... Pasaron muchas cosas. Fue como un choque de cada una de las cosas que fui viviendo y que fui, entiendo yo, superando con el paso del tiempo”, detalló sobre todo lo que vivió en 2005.

Durante el encuentro, que tuvo una duración de casi una hora, Adamari López reveló lo difícil que fue adaptarse luego de extirparse su seno derecho.

“A mí el seno me quedó un poquito más arriba porque al quitarme el seno me pusieron un expansor y ese expansor es como un globo vacío que van llenando de líquido y eso es lo que va creando el espacio otra vez para que la piel estire porque te quitan el músculo y todo lo que tienes detrás del seno eliminando cualquier posibilidad de cáncer que quede. Cuando llegué al tamaño que en teoría compaginé con el seno que yo tenía, dejan de rellenarlo para más adelante después de que haya creado ese espacio, poder quitarlo y poner el implante con el que hoy día estoy. Pero en su momento eso quedó más alto que el otro”, añadió.

PUBLICIDAD

Finalizando, Adamari aseguró que todo lo que vivió fue “difícil” como el de tantos pacientes de cáncer. Asimismo, exhortó a sus seguidores y a quienes estén atravesando por esta enfermedad a continuar luchando “para que sepan que lo pueden superar, pero no dejamos de reconocer que es un proceso difícil y duro de pasar”.