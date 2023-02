El pasado miércoles, el exbaloncelista Antonio “Puruco” Látimer fue arrestado por la Policía de Puerto Rico durante una intervención en el residencial Luis Lloréns Torres, luego de -presuntamente- fumar marihuana frente a los agentes en medio de una intervención por drogas. Luego, el juez Glen Velázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no encontró causa para arresto y dejó al retirado atleta en libertad.

En varias expresiones públicas a través de las redes sociales y de medios radiales, el excanastero se ha expresado en contra de la reportera de “NotiCentro”, Aixa Vázquez, quien fue una de las periodistas asignadas a la cobertura durante su detención, y que en ese momento fue increpada por Látimer.

A raíz de los diversos ataques que este ha pronunciado públicamente, la telerreportera de Wapa Televisión, quien también es conocida como “Titi Aixa”, se vio en la responsabilidad de expresarse a través de sus redes sociales. El incidente, además, ha ocasionado que personas que incitan al odio mencionen a sus hijos en los comentarios.

PUBLICIDAD

Vázquez, quien durante su niñez vivió en el residencial Luis Llorens Torres, compartió nuevamente el video del reportaje noticioso, y a la vez expresó: “El preocupante y peligroso giro mediático que ha tomado la controversia por la detención de Antonio “Puruco” Látimer Rivera, me ha obligado a no quedarme callada. Pues, adicional a los insultos que he recibido del exbaloncelista, personas que incitan al odio han hecho referencia a mis hijos en sus comentarios en las redes sociales. Por eso, quiero remitirme al récord compartiéndoles el reportaje que preparé. Los invito a que lo vean detenidamente y sin apasionamientos. Se darán cuenta que, contrario a la percepción que se ha querido dar, siempre hice preguntas nunca aseveraciones. “¿Te arrestaron por drogas?” “¿Con cuántas onzas?”, pues, al llegar al cuartel los medios desconocíamos con qué tipo de drogas había sido detenido”, manifestó.

Incluso, Vázquez quiso aclarar el hecho de que se pudiera apreciar que se está sonriendo mientras le hacía los cuestionamientos, como parte de su deber periodístico.

“Mi sonrisa no es mofa, es de sorpresa por la recriminación de “Puruco” de que nunca he cubierto las cosas buenas que hace en Llorens Torres. ¿Alguna vez me ha invitado? La respuesta es, nunca. Me pregunto por qué seguir ensañándose contra mí en las múltiples entrevistas que ha realizado posterior al incidente. ¿Por qué ‘Puruco’ no se refiere a los otros periodistas que lo entrevistaron con el mismo desprecio y odio con el que habla de mí? No quiero pensar que sea porque soy mujer”, añadió.

PUBLICIDAD

“No tengo que estar presumiendo mis visitas al caserío. Aunque desde la adolescencia no vivo en Llorens, tengo familia allí. Siempre he estado presente cada vez que los líderes comunitarios, con quienes tengo comunicación directa, me invitan. ¿Que si quiero hacer más por la comunidad donde me crié y de la cual siempre he expresado sentirme orgullosa? Claro que sí. Como ya he expresado, comparto su frustración por la insistencia de los medios de comunicación de reseñar cosas negativas en los caseríos por entender que lo positivo no es noticioso. Confío que algún día eso cambie. Toca seguir haciendo lo que nos corresponde para que eso ocurra”, manifestó.